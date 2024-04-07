Artık çıksın diye beklediğimiz masaüstü modu, aradan geçen zamanda oldukça gelişmiş gibi görünüyor.

Google’ın her Android güncellemesiyle birlikte birbirinden işlevsel özellikleri telefonlara getirdiğini görüyoruz. Bunlardan bazıları genel olarak akıllı telefon deneyimini iyileştirirken bazıları da güvenlik gibi daha büyük ölçeklerde kendini gösteriyor. Öte yandan hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz yenilikler de mevcut.

Desktop Mode olarak bilinen Masaüstü modu, bunların en öne çıkanlarından. Android oldukça esnek bir platform olduğundan, şirketler bu konuda kendi denemelerini yapabiliyorlar. Örneğin Samsung’un DeX isimli platformu, masaüstü modu dendiğinde akla ilk gelen oluyor.

Fakat Android 15, genel anlamda DeX’ten de verimli bir masaüstü deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Android 14’ün son beta sürümü, yani QPR3 Beta 2.1 sürümü, tanıtılması beklenen masasüstü moduna ne gibi değişiklikler yapıldığını gösteriyor. Uygulama pencerelerinin sol üst köşelerine dokunduğunuzda pencere yerleşimine yönelik 3 ayar çıkıyor. Bunlar sayesinde pencereyi tam ekran yapabiliyor, ekranın yarısını kaplayacak şekilde ayarlayabiliyor ve son olarak da standart olarak pencere şeklinde bırakabiliyoruz. Bunun haricinde pencerelerin boyutunu sol üst köşeden tutarak ayarlayabiliyorsunuz.

Masaüstüne benzer şekilde burada da uygulamaların pencere çubuğunda tam ekran yapma ve kapatma seçenekleri çıkıyor. Uygulama pencerelerini kenarlara taşıdığımızda, tıpkı Windows’da olduğu gibi ekran düzenleri görebiliyoruz.

Masaüstü modunun Android 15 ile geleceği söyleniyor. Tam olarak bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da videodan gördüğümüz kadarıyla oldukça akıcı şekilde çalışıyor. Tanıtıldığı zaman ne kadar verimli olacağını göreceğiz.