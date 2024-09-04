Google, Android 15 üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Büyük heyecanla beklenen sürümün kaynak kodları yayımlanırken çok yakında çıkacağı ifade edildi.

Dünya çapındaki Android kullanıcıları, işletim sisteminin yeni sürümü olacak Android 15’i merakla bekliyor. Google, birçok yeni özelliği bizlerle buluşturacak sürümün tam olarak ne zaman geleceğini paylaşmadı ancak önümüzdeki haftalarda Pixel cihazlara gelmeye başlayacağını belirtti.

Android 15 için bekleyiş sürerken bugün bu konuda önemli bir gelişme daha yaşandı. Teknoloji devi, Android 15’in kaynak kodunu yayımladı.

Kaynak kodu ne iş yarayacak?

Google, Android 15’i tamamladı ve kaynak kodunu yayımladı. Yani sürüm artık hazır. Kaynak kodunun yayımlanması, son kullanıcı için pek bir şey ifade etmiyor. Sürümü görmek için hâlâ beklememiz şart. Ancak geliştiriciler için çok önemli bir adım olduğunun altını çizmek gerek.

Kaynak koduyla birlikte özel ROM geliştiricileri yeni güncellemeler üzerinde çalışabilecekler. Kod, aynı zamanda cihazlarında Android işletim sistemi kullanan teknoloji şirketlerinin Android 15’i kendi arayüzlerine entegre etme imkânı da tanıyacak.

Söylentiler, onlarca yeniliği kullanıcılara getirecek Android 15’in ekim ortasında geniş çapta çıkış yapacağı yönünde. En başta Google’ın kendi telefonları Pixel'ler için çıkış yapacak. Sonrasında ise Samsung’dan Nothing’e, OPPO’dan vivo’ya, Xiaomi’den HONOR’a kadar birçok markanın cihazına gelecek. Aşağıdan Android 15 ile göreceğimiz özelliklere göz atabilirsiniz.

Android 15'te göreceğimiz yeni özellikler