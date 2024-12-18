Android 16 ile gelecek olan yeni bir özellik, sosyal medya uygulamalarıyla entegre bir şekilde karanlık fotoğrafları düzeltmeyi amaçlıyor.

Google, Android 16 üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve yeni sürüm ile gelecek bazı dikkat çekici özellikler şimdiden gün yüzüne çıkmış durumda.

Özellikle düşük ışık koşullarında fotoğraf ve video çekimlerini iyileştirmeye odaklanan yeni Android 16 özelliği, sosyal medyalarda fotoğraf paylaşmayı seven kullanıcıları oldukça heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Yeni özellik ile karanlık fotoğraflar nasıl görünecek?

Android 16 ile tanıtılacak olan yeni özellik, düşük ışıklı ortamlarda uygulamaların kamera ayarlarının otomatik olarak optimize edilmesine yardımcı olacak. Bu özellik sayesinde, karanlıkta dahi daha net, parlak ve kaliteli kareler yakalamak mümkün hâle gelecek.

Google'ın konuyla ilgili yayınladığı bir blog yazısında bu yeni API'nin Instagram, Snapchat ve Facebook gibi popüler uygulamaların düşük ışıklı bir ortamı algılayarak Gece Modu Kamera Uzantısı'nı etkinleştirebileceği belirtildi. Böylece, loş ışıkta çekilen fotoğraflar daha az parazit içerirken detaylar daha belirgin hâle gelecek.

Bu özellik şimdilik Pixel 6 ve üzeri telefonlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Ayrıca Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 gibi telefonlar da bu özelliğe ilk erişen telefonlardan olacak.

Google, Android 16'yı kullanıma sunana dek daha fazla uygulamanın bu API'yi desteklemesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtiyor.