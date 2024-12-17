Google, Android için yeni bir bildirim özelliği üzerinde çalışıyor. "Paketlenmiş Bildirimler" isimli özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, Android ekosistemi için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çok büyük olasılıkla Android 16 ile hayatımıza girecek bu yeni özellik, uygulamaların yol açtığı bildirim karmaşasının önüne geçmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

Android kodlarında tespit edilen yeni özellik, "Paketlenmiş Bildirimler" olarak isimlendiriliyor. Yapılan incelemeler, bu yeni özelliğin benzer bildirimleri gruplandıracağını gözler önüne seriyor. Nasıl çalışacağı henüz bilinmeyen özellik, benzer uygulamaların bildirimlerini bir araya getirip kullanıcıya daha derli toplu bir deneyim sunulmasını sağlayacak gibi görünüyor.

İşte Paketlenmiş Bildirimler özelliğine ilişkin ilk ekran görüntüsü

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Paketlenmiş Bildirimler özelliği, uygulamalar için önceden ayarlanmış bildirim ayarlarını devre dışı bırakacak. Android yazılımı, gelen bildirimleri promosyonlar, haberler, sosyal ve öneriler olarak gruplandıracak. Kullanıcılar, hangi kategoride paketli bildirim görmek isterlerse onu aktifleştirecekler.

Özelliğin nasıl çalıştığına ilişkin somut bir delil olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz ancak Paketlenmiş Bildirimler özelliği, iOS 18'deki bildirim özetleme özelliğine benzer bir çalışma mantığına sahip olacak gibi görünüyor. Eğer söz konusu özellik bir gün test aşamasına geçerse neler sunduğunu daha iyi anlama imkânı yakalamış olacağız.