Google, Android 17 Beta 1'i dün itibarıyla yayımlayacaktı. Ancak arka planda ne olduysa bu karardan vazgeçildi. Android 17 Beta 1, belirsiz bir tarihe ertelendi. Peki bu sürüm ile telefonlara hangi yenilikler gelecek?

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir üzerinde çalıştığı Android 17 ile ilgili dikkat çeken bir adım attı. Şirket önce Android 17 Beta 1'i resmî olarak yayımlayacağını açıkladı. Ancak sonradan yapılan bir açıklama ile Android 17 Beta 1, ertelendi.

Google, daha önce yaptığı açıklamaya göre Android 17 Beta 1'i bu ay itibarıyla yayımlayacaktı. Dün servis edilen haberlerde de sürecin başladığı açıklanmıştı. Ancak sonradan ne olduysa Google, Android 17 Beta 1'i erteledi. Üstelik yeni bir yayım takvimi de henüz açıklanmadı. Arka planda neler yaşandığı ve gecikmenin nedeni ise şimdilik bilinmiyor.

Android 17 Beta 1 ile gelecek yeni özellikler

Edinilen bilgilere göre Android 17 Beta 1, her yıl olduğu gibi yine geliştiricilere odaklanacak. Bu bağlamda; Google, Android 17 Beta ile geliştiricilere yeni bir zorunluluk getirecek. Artık tüm uygulamaların tabletler ve katlanabilir telefonlar için uyumlu hâle getirilmesi gerekecek. Geliştiriciler için artık herhangi bir muafiyet veya seçme özgürlüğü sunulmayacak.

Öte yandan; Android 17 Beta 1 ile geliştiriciler, çok daha gelişmiş özellikler sunan medya ve kamera yetenekleri ile karşılaşacaklar. Kullanıma sunulan yeni API'ler ile uygulamaların potansiyelleri daha iyi bir noktaya taşınacak.

Tahmin edebileceğiniz üzere Android 17 Beta 1, performans iyileştirmeleri, sistem düzeltmeleri ve diğer işlevselliklerle ilgili yenilikler de sunacak. Beta sürümün yayımlanması ile her şey biraz daha netleşmiş olacak.