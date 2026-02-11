Google, Android 17'nin Ne Zaman Kullanıma Sunulacağını Açıkladı

Google, Android 17'nin betasının ne zaman başlayacağına ve sürümün ne zaman geniş çapta çıkacağına dair açıklamalarda bulundu.

Bir süredir kullanımda olan Android 16 sürümü, farklı markalardan cihazlara sahip dünya çapından kullanıcılara ulaşıyordu. Ancak kullanıcılar, şimdiden Android 17’nin ne zaman geleceğini merak etmeye başlamıştı. Bu konuda açıklama, direkt olarak Google’ın kendisinden geldi.

ABD merkezli teknoloji devi, Android 16 QPR3 Beta 2.1’i sunduğu dün bir açıklama daha yaptı. Şirket, Android 17’nin betasının ne zaman başlayacağını ve Android 17’nin ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı.

Android 17 Beta 1 yakında başlayacak, sürüm haziranda geniş çapta çıkacak

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android 17 Beta 1, yakın zamanda başlayacak. Tam tarih verilmemiş ancak önümüzdeki haftalarda geleceğini düşünebiliriz. Ayrıca şirket, şaşırtmayan bir şekilde Android 17 sürümünün haziran ayında geniş çapta kullanılacağını gösteren açıklamalar da yapmış. Açıklama şu şekilde:

“Android 17 Beta 1 yakında başlayacak. 16 QPR3 Beta 2.1 sürümünde olup Android Beta Programında kalanlar otomatik olarak Android 17 Beta 1’i alacaklar. Haziran 2026'daki Android 17 Beta döngüsünün sonuna kadar veri silme işlemi yapmadan programdan çıkamayacaksınız.”