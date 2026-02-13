Tümü Webekno
Xiaomi 18'in Tasarımı Sızdırıldı (Şey... Bu iPhone Olmuş!)

Xiaomi 18'e ait olduğu söylenen bir görsel sızdırıldı. Telefon, iPhone benzeri tasarımla gelebilir.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, akıllı telefonlarıyla da çok iddialı bir marka. Özellikle de şirketin amiral gemisi modelleri büyük ilgi çekiyor. Bu yüzden daha tanıtılmasına aylar olan Xiaomi 18 modelleri şimdiden büyük heyecanla beklenmeye başladı.

Şimdi ise Xiaomi 18 hakkında yeni bir sızıntı geldi. Ortaya çıkan sızıntı, standart Xiaomi 18 modelinde nasıl bir tasarım görebileceğimizi gözler önüne seriyor. Xiaomi 18, 18 Pro ve 18 Pro Max’ten oluşacak serinin eylül veya ekim ayı gibi tanıtılmasını bekliyoruz.

Xiaomi 18 böyle gözükebilir

xia

Görselde telefonun sadece arka tasarımını görebiliyoruz. Önemli değişiklikler yer alabileceği görülebiliyor. Sızıntı doğruysa telefon, sol üste üçgen şeklinde yerleştirilen 3’lü bir kamera kurulumuyla gelebileceğini ve minimalist bir tasarıma sahip olabilir. Tasarımın bir hayli iPhone modellerini andırdığını söyleyebiliriz. Android tarafında ise yine iPhone’u andıran OPPO Reno 15 serisiyle benzerlik gösteriyor.

Telefon hakkında şimdiye kadar bildiğimiz özelliklere bakalım. Cihazın ekranının 6,4 inç seviyesine çıkarak 0,1 inç büyüyeceği söyleniyor. Bunun dışında 7000 mAh’lik devasa bir batarya, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci, 200 MP periskop kamera, 50 MP ultra geniş lens, Android 17 tabanlı HyperOS gibi özellikler de görmemiz olası.

