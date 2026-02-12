Tümü Webekno
Xiaomi 18'in Bazı Teknik Özellikleri Belli Oldu: Telefoto Kamerası Mest Edecek!

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Xiaomi 18 ile ilgili bilgiler paylaştı. Eğer bu iddialar doğru ise Xiaomi, 2026 model amiral gemisi telefonunda dikkate değer iyileştirmeler yapacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 2026 model amiral gemisi telefonu Xiaomi 18 ile ilgili konuştu. Daha önce bu telefonla ilgili edindiği bilgileri paylaşan kaynak, şimdi daha fazla teknik özellik açıkladı.

Digital Chat Station, daha önce yaptığı açıklamalarda Xiaomi 18'de Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacağını söylemişti. Son gönderisinde bunu bir kez daha dile getiren kaynağımız, telefonun ekran boyutunu ve kamera özelliklerini de açıklamış oldu.

200 MP telefoto kamera ile gelecek!

Başlıksız-1

Yapılan açıklamaya göre Xiaomi 18, 6.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Xiaomi 17'nin 6.3 inç boyutlu bir ekrana sahip olduğunu hatırlatacak olursak Xiaomi, ekran tarafında ufak bir iyileştirme yapmış olacak. Digital Chat Station'a göre Xiaomi 18, 200 MP telefoto kamera ile gelecek ve depolama alanını genişletmeye izin verecek. Xiaomi 17, 50 MP çözünürlüğünde telefoto kameraya ev sahipliği yapıyordu.

[Şubat 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı [Şubat 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı

Xiaomi 17 serisi, Eylül 2025'te duyurulmuştu. Şirketin, 2026 model amiral gemisi telefonunu da yine eylül ayında duyuracağına inanılıyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Akıllı Telefon Android Xiaomi

