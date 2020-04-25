Dünya üzerinde en çok kullanılan akıllı telefon işletim sistemlerinden birisi olan Android, telefon görüşmeleri esnasında görüşmenin kayıt altına alınabilmesine ve sonrasında paylaşılabilmesine olanak tanıyan bir özelliğe sahip oluyor.

İki farklı noktadaki iki farklı insanın sesli olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan telefon görüşmesi, telefonun icat edilmesinin başlıca sebebi. Alexander Graham Bell sayesinde sahip olduğumuz bu teknoloji zaman içerisinde gelişmeler gösterdi ve akıllı telefon ismi verilen elektronik cihazlar ile hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Teknoloji sektörü devleri arasında önde gelenlerden olan Google'ın mobil işletim sistemi Android'de aramalar, Android'in Telefon uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Android'in Telefon uygulaması, kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen oldukça önemli bir özelliğe sahip olacağı ortaya çıktı.

Android'e arama kaydetme özelliği geliyor

Android işletim sistemi için bu yılın başlarında Google'ın bir arama kaydetme özelliği üzerinde çıktığı ortaya çıkarılmış ve biz de bunu sizlerle haberimizde paylaşmıştık. Bu hafta fark edilen detaylara göre Google'ın bu özelliğini Hindistan'daki bazı Nokia akıllı telefonlar için yayınlamış olabileceği belirtildi.

Google'ın kullanıcılarının sorunlarına çözümler gösterdiği kendi destek sitesinde Telefon uygulaması içerisinde arama kaydetme özelliğinin nasıl kullanılacağı ile ilgili bir rehber paylaşması ise bu iddiayı destekler nitelikte. Yayınlandıktan bir süre sonra site üzerinden kaldırılan rehberin ekran görüntülerinde arama kaydetmenin kullanımının adım adım anlatıldığı görülüyor.

ABD merkezli şirketin destek sayfasına göre bu özelliğin kullanılabilmesi için cihazın en az Android 9 veya üstü bir işletim sistemi sürümüne sahip olması ve bunun yanında Telefon uygulamasının en güncel versiyonunu kullanması gerekiyor. Burada dikkatleri üzerine çeken kısım, Google'ın Telefon uygulaması kısmında "desteklenen cihaz ve ülke veya bölge üzerinde" ifadesini kullanması.

Desteklenen cihaz ve ülkeler veya bölgeler hakkında daha detaylı bir bilgi verilmez iken bu ifade doğrultusunda Telefon uygulaması ile arama kaydetme özelliğinin her ülkede kullanıma açık olmayacağını söyleyebiliriz. Arama esnasında ekrandaki kayıt tuşuna basmak kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilen kayıt işlemi, ilk kullanım esnasında yerel yasalara uymakla sorumlu olduğunuzu kabul etmenizi istiyor.

Arama kaydedilirken karşı tarafa uyarı veriliyor

Ne var ki Telefon uygulaması ile arama kaydetme özelliğini başlattığınızda, görüşüyor olduğunuz kişi bu aramanın kaydedildiğine dair bir sesli mesaj duyuyor. Google bu özelliğin gizli bir şekilde arama kaydetme niyetiyle kullanılmasının önüne bu şekilde geçiyor.

Arama kaydetme duraklatıldığında da benzer bir sesli mesaj karşı tarafa iletiliyor ve aramanın bu noktadan itibaren kayıt altında olmadığına dair bilgi veriyor. Bu özelliğin telefon görüşmesi başlamadan veya karşı taraf görüşmeyi sessize aldığı esnada başlatılamayacağının da altı çiziliyor.

Cihaz içerisine kayıt edilen aramaları dinlemek için Telefon uygulamasında Son Aramalar kısmında arayanın ismine tıkladıktan sonra arama kaydı dinlenebiliyor, silinebiliyor veya mesaj/e-mail yoluyla paylaşılabiliyor.

Google'ın destek sayfasında bu özellik ile ilgili dokümanı yayınladıktan sonra kaldırması, Telefon uygulaması ile arama kaydetme özelliğinin kısa süre içerisinde kullanıcıların kullanımına sunulacağına işaret ediyor olabilir.