Apple ve Google'dan Temas Takip Sistemi Açıklaması

Apple ve Google, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ortak geliştirdikleri temas takip sisteminin gizlilik önlemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Şirketler, yeni sisteme 'temas takibi' yerine 'maruz kalma bildirimi' adını vermeyi uygun gördü.

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir araya gelen teknoloji devleri Apple ve Google, 'temas takip sistemi' adı verilen ortak bir yapı üzerinde çalışmaya başlamıştı. İki şirket, bu sistemin gizlilik önlemlerine ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Bluetooth meta verisinin şifreleneceği belirtilirken bir akıllı telefonu tanımlayan anahtarlar da her gün rastgele bir şekilde yeniden üretilecek. Bunun yanı sıra sistem, bir kişinin başka biriyle olan temasını 30 dakikadan fazla olacak şekilde karşılaştırmayacak. Sistem, veri şifreleme için Gelişmiş Şifreleme Standardı'nı (AES / Advanced Encryption Standard) kullanacak.

Gizliliğe ikna etmek önemli:

Bu tip bir sistemde kamuoyunu gizliliğin korunduğuna ikna etmek bir hayli önemli çünkü insanlar gündelik hayatlarındaki kişisel temaslarını akıllı telefonları aracılığıyla takip edilebilir kılacaklar. Sistem çalışır hale geldiğinde Bluetooth aracılığıyla insanlar COVID-19'a sahip birisiyle yakından temas edip etmediklerine ilişkin bildirim alacaklar. Şirketlerin kamuoyunun güvenini kazanma amacıyla sistemin tanımını 'temas takip' ifadesinden 'maruz kalma bildirimi' ifadesine çevirdiklerini de ekleyelim.

Apple ve Google'ın birlikte yapılandırdığı bu sistem, aşama aşama kullanıma sokulacak. Önümüzdeki hafta içinde sistemin ön sürümü halk sağlığı uygulamaları geliştiricilerine sunulacak. Bu, henüz işlevlerin kullanıcıların kullanımına sunulduğu anlamına gelmeyecek ancak geliştiriciler, bu erken sürümü test etmeye başlayabilecek. Apple ve Google, API'deki yeni işlevlerin geliştiricilere fiziksel olarak yakın iki telefonun bir etkileşimi nasıl ve ne kadar uzunlukta kayıt altına alacağına karar vermelerini sağlayacağını belirtiyor.

Uygulamaların Apple ve Google tarafından değil, örneğin Birleşik Krallık'taki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) gibi halk sağlığı kurumları tarafından geliştirilip kullanıcıların hizmetine sunulacağı belirtiliyor. Apple ve Google'ın API'sinin tam olarak piyasaya sürülmesinin mayıs ayının ortalarını bulacağı söyleniyor. Bundan sonraki aşamaysa kullanıcıların doğrudan bir şekilde sistemi aktif edebilmelerini sağlayacak olan Android ve iOS'a arayüzler eklemek olacak. Şirketler bunun aylar süreceğini vurguluyor.