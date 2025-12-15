Sürüş Deneyiminize Seviye Atlatacak, Android Auto'nun Bilinmeyen Özellikleri

Araba ekranınızı telefona dönüştüren Android Auto'da birçok gizli özellik var. Sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaracak bu özellikleri sizler için derledik.

Günümüzde bir araba satın almadan öne en çok dikkat edilen özelliklerden biri de Android Auto desteğine sahip olup olmadığıdır. Android Auto, telefonunuzu arabanızın ekranına taşımanızı sağlayarak sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarırken aynı zamanda yolculuklarınızı çok daha güvenli hâle getirebilir.

Peki Android Auto’da çoğu kullanıcının bilmediği ancak acayip işinize yarayacak özellikler neler? Bu içeriğimizde Android Auto’da kesin kullanmanız gereken gizli mücevherlere bakacağız. Listelediğimiz özelliklerin her biri sürüş sırasında size katkı sağlayacak.

Park ettiğiniz yeri kaydedin

Araba sistemlerinin en iyi özelliklerinden biri aracınızı park ettiğiniz yeri kaydedebilmenizdir. Özellikle de büyük şehirlerdeyseniz bu özellik çok işinize yarayabilir. Aracınızı park ettikten sonra Google Haritalar uygulamasını açarak Android Auto yoluyla park ettiğiniz yeri haritaya kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra haritayı açıp kolaycak aracınızı bulabilirsiniz.

Çoklu ekran

Android telefon sahipleri birden fazla uygulamayı aynı ekranda görüntüleyebiliyorlar. İşte bu harika özellik, Andorid Auto’da da sunuluyor. Böylece sürüş esnasında farklı ekranlarda gezinerek güvenliğinizi tehlikeye atmıyorsunuz, tek ekranda farklı uygulamalara çoklu ekran özelliğiyle erişebiliyorsunuz. Kullanımı da çok basit. Sol alt köşede yer alan çoklu ekran simgesine basmanız yeterli.

Gemini

Google, kasım ayı itibarıyla Android Auto’da yapay zekâ sistemi Gemini’ı sunmaya başladı. Artık Google Asistan’dan çok daha gelişmiş olan yapay zekâ aracını sürüşte kullanabiliyorsunuz. Sesli olarak istediğiniz soruyu yanıtlayabiliyor, lokasyon bulma yapabiliyor, diğer Google hizmetleriyle entegre çalışıp size bilgi verebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor.

Haritada gece ve gündüz modunu etkinleştirin

Android Auto üzerinden en çok kullanılan uygulama şüphesiz Google Haritalar uygulamasıdır. Bu uygulamayı sürüş yaptığınız zamana göre **aydınlık veya karanlık modda **kullanabilirsiniz. Telefonunuzun ayarlar bölümünden Android Auto’ya girmeniz ve buradan Maps’te gündüz veya gece modunu otomatik yapmanız yeterli. Bunun ardından aracı kullandığınız zamana göre haritanın görünümü değişecek.

Otomatik oynatma

Arabaya bindiğinizde dinlediğiniz müziğin veya podcast’in kaldığı yerden devam etmesini istiyorsanız bu özellik tam size göre. Telefonunuzun ayarlar kısmından Android Auto’ya girip buradan müziği otomatik oynatma kısmını etkinleştirmeniz yeterli. Böylece arabaya bindiğiniz anda dinlediğiniz şey kaldığı yerden devam edecek. Böylece telefonunuzla veya ekranla uğraşma gibi bir derdiniz kalmayacak.

Bildirim yönetimi

Çok fazla bildirim alan biriyseniz bu bildirimleri Android Auto’dan yönetmeniz mümkün. Telefonunuzun ayarlarındaki Android Auto bölümünden hangi bildirimin görünmesini istediğini seçebilirsiniz. İsterseniz gelen mesaj bildirimlerini veya grup konuşmaları bildirimlerini açıp kapamanız mümkün.

Android Auto, sürüş deneyiminizi ciddi anlamda iyileştiren bir sistem. Yukarıda listelediğimiz özellikleri kullanarak da sistemi tam anlamıyla kullanabilir ve çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Peki sizin Android Auto hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.