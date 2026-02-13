Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Telefon kılıflarında fırsatlar! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Android Auto'daki Google Haritalar Uygulamasına Çok Sevilecek Bir Özellik Geliyor!

Google, Android Auto'ya dikkat çekici bir güncelleme hazırlıyor. Bu güncelleme ile Google Haritalar uygulamasına araç avatarları eklenecek. Kullanıcı, seçtiği bir avatarı navigasyon hizmetinde görebilecek.

Android Auto'daki Google Haritalar Uygulamasına Çok Sevilecek Bir Özellik Geliyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android Auto hizmeti için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın 16.2.660604 kodlu sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların Android Auto deneyimini biraz daha eğlenceli hâle getirecek.

Edinilen bilgilere göre Google, Android Auto'daki Google Haritalar uygulamasına bir dizi avatar ekleyecek. Kullanıcı, Google Haritalar uygulamasını açacak ve otomobili için bu avatarlardan birini seçecek. Bu avatar, uygulama Android Auto ekranı açıldığı zaman gösterilecek.

Android Auto'ya gelecek avatarlar böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Google'ın yeni özelliği, aracın şekline ek olarak renk seçimi yapmanıza da imkân tanıyacak. Ayrıca bu özellik telefon ile Android Auto'da entegre biçimde çalışacak. Yani telefondan veya Android Auto ekranından yapacağınız avatar seçimi, diğer cihaza otomatik olarak yansıyacak.

Yakında WhatsApp Logosunu ve Uygulama Temasını Değiştirmek Mümkün Olacak! Yakında WhatsApp Logosunu ve Uygulama Temasını Değiştirmek Mümkün Olacak!

Android Auto'daki Google Haritalar için geliştirilen özellik, kullanıcı işlevselliğini artırmıyor. Ancak kişiselleştirmeyi ön plana çıkardığı için kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com