Android Auto'daki Google Haritalar Uygulamasına Çok Sevilecek Bir Özellik Geliyor!

Google, Android Auto'ya dikkat çekici bir güncelleme hazırlıyor. Bu güncelleme ile Google Haritalar uygulamasına araç avatarları eklenecek. Kullanıcı, seçtiği bir avatarı navigasyon hizmetinde görebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android Auto hizmeti için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın 16.2.660604 kodlu sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların Android Auto deneyimini biraz daha eğlenceli hâle getirecek.

Edinilen bilgilere göre Google, Android Auto'daki Google Haritalar uygulamasına bir dizi avatar ekleyecek. Kullanıcı, Google Haritalar uygulamasını açacak ve otomobili için bu avatarlardan birini seçecek. Bu avatar, uygulama Android Auto ekranı açıldığı zaman gösterilecek.

Android Auto'ya gelecek avatarlar böyle görünüyor:

Google'ın yeni özelliği, aracın şekline ek olarak renk seçimi yapmanıza da imkân tanıyacak. Ayrıca bu özellik telefon ile Android Auto'da entegre biçimde çalışacak. Yani telefondan veya Android Auto ekranından yapacağınız avatar seçimi, diğer cihaza otomatik olarak yansıyacak.

Android Auto'daki Google Haritalar için geliştirilen özellik, kullanıcı işlevselliğini artırmıyor. Ancak kişiselleştirmeyi ön plana çıkardığı için kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.