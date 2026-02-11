Yakında WhatsApp Logosunu ve Uygulama Temasını Değiştirmek Mümkün Olacak!

WhatsApp, uygulama logosunu ve temasını değiştirmenizi sağlayan özellikler üzerinde çalışıyor. Ancak bu özellikleri herkes kullanamayacak.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler kullanıma sunuyordu. Şimdi ise uygulama teması için kullanıcıların çok hoşuna gidecek bir yeniliğin test edilmeye başladığı ortaya çıktı. Özellik, WABetaInfo tarafından fark edildi.

WABetaInfo’nun WhatsApp’ın Android sürümünün son betasında fark ettiği yenilik, kullanıcıların yakında uygulamanın renklerini, temasını ve logosunu değiştirebileceğini gözler önüne seriyor.

Logoyu ve temayı değiştirebileceksiniz, ücretli olacak

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görebildiğiniz üzere yakında Android kullanıcıları, WhatsApp uygulamasının logosunu şirket tarafından sunulanlar arasından seçerek değiştirebilecek. Listede toplamda 14 farklı WhatsApp logosu yer alıyor. Bunlar arasından seçip istediğinizi kullanabileceksiniz. Her logonun kendine has havası var.

İkinci özellik ise uygulama temasının rengini seçme. Bu, genel olarak uygulamada kullanılan rengi seçmenize olanak tanıyor. Toplamda 19 renk seçeneği kullanıcıya sunulacak. Bunlar arasından istediğinizi seçebileceksiniz ve o renk uygulama genelinde karşınıza çıkacak. Örneğini ekran görüntüsünden görebilirsiniz.

Bu özellikler şimdilik test aşamasında. WABetaInfo’nun söylediğine göre her iki özellik de yakında gelmesi beklenen premium paketle sunulacak. Yani bedava olmayacaklar.