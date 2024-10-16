Android kullanıcılarını tehdit eden yeni bir truva atı tespit edildi. Bu truva atı, kullanıcıların banka hesaplarına erişebilmek için kullanılıyor. Ancak korunmak, hiç de zor değil.

Siber güvenlik araştırmacıları, tüm Android telefon sahiplerini tehdit eden yeni bir truva atı tespit ettiler. Birkaç yıl önce ortaya çıkan "Cerberus"un yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkan truva atı, kullanıcıların banka hesaplarını ele geçirmek için kullanılıyor.

Cyble Research isimli siber güvenlik firması tarafından tespit edilen truva atı, kullanıcıların ekran dokunuşlarını kaydediyor. Böylelikle kullandığınız bir bankanın uygulamasına girdiğiniz şifre, doğrudan siber saldırganların eline geçmiş oluyor. Ancak Cerberus'un yeni sürümü bununla da yetinmiyor. Saldırganlar, truva atını gerçek gibi görünen sahte uygulamalara da entegre etmiş durumdalar.

Bu tür saldırılardan korunmanın oldukça kolay yolları var

Açık konuşmak gerekirse ilk kez 2019 yılında adını duyduğumuz Cerberus'un yenilenmiş bir versiyon ile yeniden hortlaması, siber saldırganların durdurulamayacağının açık bir göstergesi. Ancak bu tür saldırılardan korunmanın oldukça basit yolları bulunuyor. Bunlardan birincisi; kaynağını bilmediğiniz uygulamaları telefonunuza yüklememek. Eğer bir Android cihazınız varsa Google Play Store dışında uygulama yüklemesi yapmayın.

Saldırılardan korunmanın bir diğer yolu da sahte sitelerden uzak durmak. Bu bağlamda; sizi özellikle de bankacılık sektörü üzerinden vurmaya çalışabilirler. Kimi saldırganlar kampanya, kimileri ise faizsiz kredi gibi nakit ihtiyacınızı karşılayacak çözümler sunabilirler. Eğer böyle bir şey görürseniz doğrudan girmeyin. Kullanıcı adınızı ve şifrelerinizi söz konusu sitelerle kesinlikle paylaşmayın.