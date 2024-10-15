Play Store'daki birçok kötü amaçlı yazılım hızla kaldırılsa da tespit edilen 200 yeni tehlikeli uygulama 8 milyon kez indirilmiş durumda.

Son dönemde Google'ın sıklıkla kaldırdığı zararlı uygulamaların sayısı her geçen gün giderek artıyor. Zscaler ThreatLabz güvenlik araştırmacıları, son 12 ayda Play Store'da 200 tehlikeli uygulama bulunduğunu açıkladı. Bu uygulamaların toplamda 8 milyon kez indirildiği belirtildi ki bu, zararlı uygulamaların ulaştığı telefon sayısının vahimiyetini gözler önüne serer nitelikte.

Zscaler'ın Mobil, IoT & OT Tehdit Raporu'na göre bu zararlı uygulamalar Haziran 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında Google Play Store’da yer aldı. Anatsa isimli Android bankacılık kötü amaçlı yazılımı, 650’den fazla finansal kurumu hedef alırken, kendisini yaymak için PDF ve QR kod okuyucu uygulamaları kullandı.

200 tehlikeli uygulama tam 8 milyon kez indirilmiş

Finans sektörü bu tür saldırılar için önemli bir hedef olmaya devam ederken, casus yazılımlar da diğer tehditlerin çok üzerinde bir artış gösterdi. Araştırmacılar, son dönemdeki saldırıların kişisel veriler ve kimlik bilgileri üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Coğrafi açıdan bakıldığında Zscaler’a göre siber suçluların ana hedefi ABD olurken, onu Japonya, Çin, Singapur ve Almanya takip ediyor. Yalnızca mobil kötü amaçlı yazılımlar incelendiğinde ise Hindistan, en çok hedef alınan ülke olarak öne çıkıyor. Ülkemiz ise listedeki ilk 10 ülke arasında bulunmuyor.

Google, bu tehditlere karşı proaktif bir tavır sergilemeye devam ediyor. Play Store’a giren kötü amaçlı yazılımların tespit edilmesi ve kaldırılmasında Play Protect ve Chrome'un Güvenli Tarama gibi araçları son dönemde büyük başarı elde ediyor. Bildiğiniz üzere Play Protect, kullanıcı cihazlarını düzenli olarak tarayıp tehlikeli uygulamaları tespit ediyor, gerektiğinde kullanıcıya bildirim gönderiyor ya da otomatik olarak zararlı uygulamaları kaldırıyor.