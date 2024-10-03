Google Play Servisleri için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, hizmetin hangi uygulama için ne kadar veri harcadığını detaylı bir şekilde gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android telefonlar için vazgeçilmez olan Google Play Servisleri için yeni bir güncelleme yayımladı. Yayımlanan bu güncelleme ile kullanıcılar, şeffaflık açısından etkili bir özelliğe kavuştular.

Google Play Servisleri için yayımlanan son güncelleme ile kullanıcılara ulaşan yeni özellik, bu hizmetin veri kullanımını detaylı bir şekilde inceleyebilmenize imkân sağlıyor. Üstelik sağlanan veriler oldukça geniş kapsamlı bir şekilde sunuluyor. Zira hem mobil veri hem de Wi-Fi kullanımlarını bile ayrı ayrı takip edebileceksiniz.

Google'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Özelliğin dikkat çekici yanlarından bir tanesi de kullanılan verinin ne kadarının, ne için kullanıldığını gösteriyor olması. Mesela Google Play Servisleri, Kişiler uygulaması için ne kadar veri kullanımı yaptığını inceleyebileceksiniz.

Google'ın birkaç haftadır dağıtımda olan ve an itibarıyla tüm kullanıcılara ulaşan yeni özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Google'ın telefonda harcadığı veri miktarını tüm detaylarıyla incelemek isteyen kullanıcılar, yeni özelliği kurcalayabilirler.