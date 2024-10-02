Google, konum paylaşımı yapmak isteyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosisteminin konum paylaşım özelliği ile ilgili önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu özellikler kullanılabilir olduğu zaman kullanıcılar için oldukça iyi bir deneyim sunulmaya başlayacak.

Google Play Servisleri kodlarında tespit edilen yeni özellik, Google'ın konum paylaşımlarıyla ilgili yeni bir merkez oluşturacağını gözler önüne seriyor. Bu merkez, Google uygulamaları için konum ayarlarının kolayca yapılmasını sağlayacak. Üstelik bu kontrol merkezi üzerinden konumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşmanız da mümkün olacak.

Google'ın yeni kontrol merkezi böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere yeni kontrol merkezinden konum paylaşımını açabilecek veya kapatabileceksiniz. Yine bu sayfa üzerinden başka kullanıcılarla konum paylaşımı yapabilecek, veya paylaşımları durdurabileceksiniz. Google, konum paylaşımını açtığınız zaman size bir bildirim de gönderecek.

Aslına bakacak olursak Google aracılığı ile konum paylaşımını yapmanızı sağlayan bir hizmet var. Bu hizmet, Google Haritalar. Geliştirilen yeni özellik, kullanıcıların konum paylaşımı için Google Haritalar kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Ancak hayatınızı kolaylaştıracak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağının belli olmadığını söyleyelim.