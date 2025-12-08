Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Telefonunuzu Acil Güncelleyin: Android'te İki Kritik Güvenlik Açığı Keşfedildi

Google'ın Android ekosistemindeki açıkları yamalayan yeni Aralık 2025 güvenlik güncellemesi iki kritik güvenlik açığını da yamalıyor.

Telefonunuzu Acil Güncelleyin: Android'te İki Kritik Güvenlik Açığı Keşfedildi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Aralık 2025 güvenlik güncellemesiyle Android ekosistemindeki 107 güvenlik açığını kapatan dev bir güncelleme yayımladı ancak bu güncellemenin bu kadar önemli olmasının nedeni sayı değil, iki ciddi güvenlik açığının hâlihazırda siber saldırganlar tarafından etkin olarak kullanılıyor olması.

Google’ın paylaştığı güvenlik bültenine göre kötü niyetli kişilerin mevcut noktada kullandığı iki büyük açık var ve bu iki açığı kapatmak için yeni gelen güncellemeyi yapmak zorundasınız.

Güncellemezseniz telefonunuz hangi açıklara gebe olacak?

2

  • CVE-2025-48572: Saldırganlara cihaz üzerinde normalde sahip olmamaları gereken yetkileri verebilen bir yetki yükseltme açığı.
  • CVE-2025-48633: Özel bilgilerin izinsiz şekilde ele geçirilmesine yol açabilecek bir bilgi sızdırma açığı.

Durum o kadar ciddi bir seviyede ki ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), bu açıkları acil olarak güncellenmesi gerekenler listesine ekledi. Devlet kurumlarına verilen son tarih ise 23 Aralık.

Yani kısaca diğer güvenlik güncellemeleri gibi bu güncelleme, “Sonra yaparım” denecek türden değil. Pixel telefon sahipleri güncellemeyi şimdiden indirebilir olsa da diğer Android kullanıcıları birkaç gün beklemek zorunda. Güncelleme telefonunuza ulaşana dek bu süreçte Ayarlar → Sistem → Yazılım Güncelleme bölümünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor "Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor
Android 16'ya Her Biri Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi Android 16'ya Her Biri Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi
Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim