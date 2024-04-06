Oldukça kaotik sebeplerden ötürü ortalıktan kaybolan Sunbird, kendinden emin bir şekilde geri döndü.

İlk duyduğunuzda “Alt tarafı bir mesajlaşma uygulaması. Niye Android’e getiremiyorlar?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Fakat iMessage, Apple’ın katı sınırları içinde korunuyor. Başlıca güvenlikten kaynaklanan bu sınırlar yüzünden de geliştiriciler, Android kullanıcılarını iMessage kullanan iPhone kullanıcılarıyla kolay kolay buluşturamıyor.

Fakat hiç denenmedi de diyemiyoruz. 2022 yılında ortaya çıkan Sunbird uygulaması, bunun en büyük örneklerinden. Kapalı beta sürecinde davet yoluyla çalışan uygulama, genel kullanıcıya açılma imkânına erişemedi. Ortaklık yoluyla kullanıcılara eriştiğinde ise oldukça ciddi güvenlik problemleri baş gösterdi.

Bunun ardından süresiz olarak köşesine çekilen Sunbird, tekrar çıkış yapacağını duyurdu.

Nothing markasıyla ortaklık yapan Sunbird, Nothing Chats adı altında genel kullanıcıya ulaşmıştı. Fakat 2023’ün sonlarında uygulamada çok ciddi güvenlik açıkları olduğu ortaya çıktı. Bu açık yüzünden yüz binlerce kullanıcının paylaştığı medya içeriklerine kolayca erişilebiliyordu. Bu erişim yöntemiyle kullanıcıların mesajları da gerçek zamanlı olarak izlenebiliyordu.

Bu kaotik gelişmenin ardından Sunbird, operasyonları süresiz olarak durdurduğunu duyurmuştu. Şimdiyse şirket, geri döndü. 5 Nisan’dan itibaren bekleme listesindekilere davetiyelerini iletmeye başlayacağını duyuran Sunbird, paylaştığı basın bülteninde, güvenlik açığını tam olarak nasıl kapattığını belirtmemiş. Sadece güvenli bir mesajlaşma deneyimi sunduğunu söylemiş.

İnternet sitesinde ise biraz daha detaya giriyor. Şirket, Firestore üzerine kurulu olan eski mimarisini yeni AV2 mimarisiyle değiştirdiğini belirtiyor. MQTTS mesaj broker’ı kullandığını da ekleyen şirket, Google Mesajlar üzerinden RCS uyumluluğuna erişecek. Organizasyon çerçevesinde de belli başlı güvenlik adımları atan şirketin bu sefer karşımıza nasıl çıkacağını zaman gösterecek. Sizce Sunbird, hataların üstünü kapatabilecek mi?