Android'e Yolculuk Yaparken Oluşan Mide Bulantısını Önleyen Özellik Geldi!

Google, arabada ekrana bakarken oluşan mide bulantılarını önlemek için geliştirdiği Motion Assist özelliğini telefonlarda kullanıma sunmaya başladı.

Seyahat esnasında arabada, otobüste veya herhangi bir taşıtta sabit bir ekrana bakarken yaşanan mide bulantısı çoğu insanın başına gelen bir durumdur. Google, Android 17 güncellemesiyle birlikte bu sorunun önüne geçmeyi amaçlayan “Motion Assist” isimli bir özellik getiriyor.

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Yeni özellik, kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başladı. Gelen bilgilere göre Motion Assist, ilk başta belirli Pixel telefonlar için sunuluyor. Yani şu anda geniş çapta çıkmış değil. İlerleyen dönemde farklı markalardan çoğu Android cihaza geleceğini söyleyebiliriz.

Nasıl mide bulantısını yeniyor?

Apple'ın 2024 yılında tanıttığı özelliğe benzeyen bu sistem, aracın hareket yönüne göre ekranın kenarlarında hareket eden dinamik noktalar sunuyor. Bilimsel temellere dayanan sistem, cihazın bünyesinde yer alan ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden canlı veri topluyor. Araç sağa saptığında ekrandaki noktalar kayıyor, araç fren yaptığında ise noktalar öne doğru süzülerek gözün görsel algısını aracın fiziksel hareketiyle eşleştiriyor.

Google, Motion Assist sistemini kullanıcının kişisel görsel tercihlerine adapte edebileceği bir yapıda tasarlamış. Kullanıcılar ekran kenarlarında beliren hareketli göstergelerin saydamlık seviyesini ayarlayabildikleri gibi farklı formlardaki geometrik şekil ve renk seçenekleri arasından da tercih yapabiliyor. sayede ekrandaki içerik okunurken görsel rahatsızlık en aza indirilebiliyor.

Kullanım kolaylığı açısından da pratik çözümler sunan özelliği, cihaz hareket halinde bir araçta olduğunu tespit ettiği anda otomatik olarak devreye girecek şekilde yapılandırmak mümkün. İsteyen kullanıcılar, Hızlı Ayarlar paneline eklenen bir kısayol tuşu üzerinden Motion Assist'i diledikleri an manuel olarak açıp kapatabilecek.