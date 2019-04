Akıllı Metin Seçimi Özelliği Android One Cihazlara Gelebilir

Android Pie’da bulunan kullanışlı seçim özelliği, Android One cihazlara da gelebilir.

Android Pie birçok özelliği beraberinde getirmiş olsa da çoğu kişinin bilmediği bir özellik de yeni yazılım güncellemesinde kullanıma sunulmuştu. Son uygulamaları inceleyen akıllı seçim özelliği sayesinde birçok işlem kısa sürede gerçekleştirilebiliyordu. Özelliğin bu kadar bilinmiyor olmasının sebebiyse özelliğin yalnızca Pixel serisine özel olmasıydı. Dahası, Pixel cihazlarından Pixel 2 ve üstü cihazlar bu özelliği destekliyordu.

Bu özellik sayesinde bir yazıyı belirli uygulamalarda kopyalayabiliyor ve başka uygulamalara komut verebiliyorsunuz. Örneği daha da somutlaştırmamız gerekirse, Chrome üzerinden kopyaladığınız bir metin şarkı ismiyse bu şarkıyı Spotify’da çalabiliyorsunuz.

Akıllı Metin Seçimi özelliği, ActionServices isimli bir sistem uygulaması tarafından kontrol ediliyor. Bu uygulama içerisinde cihazın Google Pixel olup olmadığını belirleyen bir kod bulunuyor. Cihazınız Pixel’se özellik devreye giriyor.

XDA-developers’ın bulduğu koddan çıkarımlarına göre özellik, Android One işletim sistemine sahip cihazlarda da çalışabilir. Akıllı seçim, şu anda Android One cihazlarda bulunmasa da yakın zamanda özelliği One yüklü cihazlarda görmemiz mümkün.