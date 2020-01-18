Android R Kurulu Pixel 4, GeekBench'te Ortaya Çıktı

Google’ın geliştirdiği yeni Android işletim sistemi sürümüne dair henüz çok fazla detay bilinmiyor. Ancak bu yeni işletim sistemi GeekBench’in veri tabanında Pixel 4 cihazı ile birlikte ortaya çıktı.

GeekBench’in donanım verisinde yeni bir işletim sistemi seviyesi ortaya çıktı. Tabii GeekBench’in bu konuya kolay manipüle edilebilir bir sisteme sahip olması, olaya biraz şüpheyle yaklaşılmasını gerektirse de bu, Google’ın yeni işletim sistemi sürümü Android R’ın ilk kez ortaya çıkışı olabilir.

Görüntüleri ortaya çıkan GeekBench listelemesinde, bilinenlere ek olarak gösterilebilecek herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hesaplanan puanlar, aşağı yukarı Google Pixel 4 ile aynı değerlere sahip. Listeleme Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB’lık RAM de gözüküyor. Dolayısıyla Android R için şu an elle tutulur resmi bir veri bulunmuyor.

Android R

Eldeki bu kısıtlı bilgiyle yapılabilecek olan tek şey spekülasyon ve isabetli tahminler olabilir. İşletim sistemiyle ilgili alınan en son önemli bilgi Android Open Source Project’e ilişkindi ve maksimum “compose/mux” dosya sınırlamasının kaldırılmasına muhtemel gözüyle bakılıyordu.

Takma ad olarak Android 11’in ortaya çıkışı da bu zamanlara denk geliyordu. Zaten şu anda isimlendirme konusunda sayılardan ilerlemek Google’ın elindeki en iyi ve tek seçenek gibi duruyor. Google’ın şu anki en güncel işletim sistemi sürümü olan Android 10 da çıkmadan önce Android Q olarak biliniyordu.

İsim konusunda Google’ın sayılar yerine tatlı isimlerinden gitmesi belki adlandırma konusunda daha doğru bir tercihti. Ancak isimlendirme konusunu geçip GeekBench’te ortaya çıkan Android R işletim sisteminin gerçekten Pixel 4 ile birlikte geleceğini doğru olarak kabul edecek olursak yeni Android sisteminin ortaya çıkışının artık çok da uzakta olmadığını söyleyebiliriz.

Peki, siz isimlendirme konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce sayısal olarak ilerleyen isimlendirmeler mi kulağa daha hoş geliyor yoksa Google’ın daha önce yaptığı gibi tatlı isimlendirmeleri mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.