Android akıllı telefonlar, kullanıcı güvenliğini korumak için FRP isimli bir özelliğe sahipler. Android 5.1’ten beri var olan bu özellik, sıfırlanan cihazın önceki Google hesabı ile yeniden eşleştirilmesini zorunlu kılıyor. Peki bazı durumlarda telefonu kullanılamaz hale getiren FRP kilidi nasıl kaldırılır?

Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlar, uzun zamandır önemli bir güvenlik özelliği ile geliyorlar. Telefonların herhangi bir durum neticesinde sıfırlanması durumunda, telefonun sıfırlanmadan önceki Google hesabı ile yeniden bağlanması gerekiyor. Buna da FRP kilidi deniyor. Söz konusu Google hesabının bilgilerinin unutulması ya da bilinmemesi durumunda telefona erişim imkansız hale gelebiliyor. Peki bu gibi bir duruma maruz kalmanız durumunda ne yapmanız gerekiyor? Android telefonlardaki FRP kilidi nasıl kaldırılır?

FRP kilidi, genelde iki durumda kullanıcıyı zor durumda bırakır. Bunlardan ilki, telefonun bağlandığı Google hesabına ait bilgilerin unutulmasıdır. İkincisi ise daha önceden kullanılmış bir Android telefonu satın almanız durumunda karşınıza çıkar. Telefon ikinci el olduğunda da eski Google hesabına giriş istenebiliyor. Şimdi sizlere, Android 5.1 (Lollipop) ve sonraki sürümlerde yer alan bu özelliği nasıl atlayabileceğinizi anlatacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Android telefonlarda FRP kilidi nasıl kaldırılır?

Android telefonlarda FRP kilidini kaldırmanın bazı yolları mevcut. Bunun en popüler yollarından bir tanesi, FRP Bypass APK olarak isimlendirilen bir uygulama. FRP özelliğinin dahil edildiği neredeyse tüm Android telefonlarda kullanılabilen bu uygulama, FRP kilidinin atlanmasına imkan tanıyor. Peki nasıl? Gelin hep birlikte FRP Bypass APK isimli uygulamanın nasıl kullanılacağına yakından bakalım…

FRP Bypass APK ile FRP kilidini kaldırma

Buradaki bağlantı ile FRP Bypass APK’yı indirin .

bağlantı ile FRP Bypass APK’yı . İndirme yaparken telefonun işletim sistemi ile uyumlu sürümü indirdiğinizden emin olun.

indirdiğinizden emin olun. Uygulamayı ilgili rehberde anlatıldığı gibi FRP hatası veren telefonunuza yükleyin .

. FRP Bypass üzerinden Google hesabınıza giriş yapın.

giriş yapın. Telefonu yeniden başlatın .

. Tanımladığınız yeni Google hesabı üzerinden ilk kurulumu gerçekleştirin.

gerçekleştirin. Herhangi bir sorun yaşamadıysanız FRP Bypass APK ile yaptığınız işlemler tamamlanmış demektir.

FRP Bypass APK etkili bir uygulama olsa da bunun üçüncü taraf bir yazılım olduğunu unutmayın. Yani bu uygulamayı yanlış bir kaynaktan yüklemeye çalışırsanız, tüm bilgilerinizi kaybedebilirsiniz. Ayrıca telefonunuza virüs bulaştırma ihtimaliniz de çok yüksek. Üstelik bu yazılım neredeyse her akıllı telefon için farklı bir çalıştırma tekniğine sahip. Bu yüzden FRP Bypass APK’nın her kullanıcı için uygun olmadığını söylemek gerek. Elbette yüzde 100 garantili olmadığını söyleyelim. Peki bu durumda ne yapılmalı? Şimdi sizlere; FRP kilidinden muzdarip olan kullanıcılar için tasarlanan ve FRP Bypass APK’dan çok daha etkili olan DroidKit isimli uygulamadan bahsedeceğiz.

DroidKit ile FRP kilidi nasıl kaldırılır?

DroidKit, iMobie tarafından piyasaya sürülen ve Android telefonlardaki FRP kilidini kaldırmaya yarayan bir uygulama. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan DroidKit, birkaç ufak tıklama ile FRP kilidini devre dışı bırakıyor. Bu sayede hem FRP Bypass APK’daki kadar uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz hem de virüs ya da siber saldırı gibi korkularınız olmuyor. Eğer hazırsanız, DroidKit kullanarak FRP kilidini nasıl kaldırabileceğinize hemen bakalım.

DroidKit ile FRP kilidini kaldırma

Adım #1: DroidKit’i Windows ya da Mac bilgilsayarınıza indirin ve çalıştırın.

DroidKit’i Windows ya da Mac bilgilsayarınıza indirin ve çalıştırın. Adım #2: Bypass FRP Lock seçeneğine tıklayın.

Bypass FRP Lock seçeneğine tıklayın. Adım #3: Start butonuna tıklayın.

Start butonuna tıklayın. Adım #4: Bilgisayarınıza bağlı olan telefonla ilgili bazı ekran görüntüleri göreceksiniz. Bunları uygulayın.

Bilgisayarınıza bağlı olan telefonla ilgili bazı ekran görüntüleri göreceksiniz. Bunları uygulayın. Adım #5: Uygulama ekranındaki yönergeleri takip edin.

Uygulama ekranındaki yönergeleri takip edin. Adım #6: FRP kilidinden kurtulduktan sonra telefonu yeniden başlatın ve kurulumu yapın.

Adım #1: DroidKit’i Windows ya da Mac bilgisayarınıza indirin ve çalıştırın

DroidKit ile FRP kilidini kaldırmak için yapmanız gereken ilk işlem, bu uygulamayı indirmek. Buradaki bağlantıyı kullanarak yazılımı bilgisayarınıza indirin ve çalıştırın.

Adım #2: Bypass FRP Lock seçeneğine tıklayın

Uygulamayı çalıştırın ve Bypass FRP Lock seçeneğine tıklayın.

Adım #3: Start butonuna tıklayın

Her şeyi otomatik olarak yapacak olan DroidKit’in işlemlere başlaması için start butonuna tıklayın.

Adım #4: Bilgisayarınıza bağlı olan telefonla ilgili bazı ekran görüntüleri göreceksiniz. Bunları uygulayın

FRP kilidinden kurtulmak için Android işletim sisteminin indirilmesi gerekiyor. DroidKit, bu işlemi telefonunuza uygun olarak nasıl yapacağınızı size anlatıyor olacak. Sürümü indirdikten sonra gerekli olan dosyaları Download Now butonu aracılığı ile indirin.

Adım #5: Uygulama ekranındaki yönergeleri takip edin

DroidKit, FRP kilidini kaldırmak için bazı noktalarda sizlerden yardım isteyecek. Bunu nasıl yapacağınız da uygulama içerisinde tek tek anlatılacak. Söz konusu adımları eksiksiz bir şekilde tamamlarsanız, FRP kilidinden kurtulmuş olacaksınız.

Adım #6: FRP kilidinden kurtulduktan sonra telefonu yeniden başlatın ve kurulumu yapın

Son aşamada, FRP kilidinin kaldırıldığına dair bir uyarı göreceksiniz. Complete butonuna tıkladıktan sonra telefonunuzun yeniden açılmasını bekleyin. Telefon açıldığında, FRP kilidinin olmadığını göreceksiniz.

DroidKit ile FRP kilidini kaldırmak işte bu kadar kolay. Üstelik diğer yazılımlarla kıyaslandığında bu uygulama ile başarı oranınız daha yüksek. Üçüncü taraf APK dosyalarının risklerini göz önünde bulunduracak olursak, DroidKit’in daha güvenli olduğunu da belirtelibiliriz.

Bu arada; DroidKit, Samsung akıllı telefonlar için özel bir nasıl yapılır videosu oluşturdu. Eğer siz de Samsung markalı bir akıllı telefonda FRP kilidinden kurtulmanın nasıl yapılacağını merak ediyorsanız, hemen aşağıdaki videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.