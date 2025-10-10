Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Bir Android Telefon Markası Daha Apple'ın iOS 26'daki Liquid Glass Tasarımını Kopyaladı [Video]

vivo, OriginOS 6 isimli yeni işletim sistemi sürümünü tanıttı. Sürümün, iOS 26 benzeri şeffaf tasarımla gelmesi dikkat çekti.

Apple, geçtiğimiz ay en büyük iPhone güncellemelerinden biri olan iOS 26’yı resmen yayımlamıştı. Yeni sürümün en çok dikkat çeken detayı, şüphesiz Liquid Glass isimli yeni tasarım diliydi. Bu tasarım, iPhone’lara daha saydam, cam benzeri bir görünüm kazandırırken uygulama logolarını yuvarlak hâle getiriyordu. Bazı diğer markaların da iOS 26’dan ilham almaya başladığını görmüştük.

Şimdi ise ülkemizde de popüler bir marka olan, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo’dan benzer bir hamle geldi. vivo, yeni işletim sistemi sürümü OriginOS 6 resmen duyuruldu.

OriginOS 6, şeffaf tasarımla geliyor

vivo’nun OriginOS 6 işletim sistemi sürümü, ekran görüntüleri ve bir videoyla bizlerle buluşturdu. Android 16 tabanlı olacak yeni sürüm, vivo kullanıcılarına 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sunulmaya başlayacak. Yenilenen tasarım dışında birçok yeni özellik de telefonlara gelecek.

v2

OriginOS 6, artık çok daha şeffaf, cam benzeri bir tasarıma sahip olacak. Bu yüzden iOS 26’dan ilham alındığını söylemek mümkün. vivo’nun muhtemelen cam yerine kendi marka diline daha uygun olan “su benzeri tasarım” ifadesini kullanması bekleniyor. Görüntülere baktığımızda arayüzün genelinde şeffaf tasarım kullanıldığını, butonların daha yuvarlak bir tasarım kazandığını görüyoruz.

v3

Öte yandan üst kısımdaki delikte bulunan animasyonlu adada iyileştirilmeler yapılmış. Daha akıcı kullanıcı arayüzü, yapay zekâ özelliklerinden iyileştirmeler, Apple’ın sisteminde olduğu gibi 2D’den 3D’ye geçen duvar kâğıdı efektleri gibi özellikler var. Genel anlamda iyi bir görünüm kazandığını söylemek mümkün. Sistemin tüm detayları belli değil. Önümüzdeki günlerde daha fazla özellik paylaşılacaktır.

Android

