Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Fiyat Performans Canavarı Olacak Telefon vivo V60e Tanıtıldı

vivo, yeni orta segment telefonu V60e'yi tanıttı. Cihaz, fiyat performans konusunda iddialı bir telefon olarak gelecek.

Fiyat Performans Canavarı Olacak Telefon vivo V60e Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her segmentten çıkardığı telefonlarla en iddialı akıllı telefon markaları arasında yer almayı başaran ve ülkemizde de büyük ilgi gören vivo, V60 serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, dün gerçekleştirdiği lansman ile V60e ismi verilen orta segmentteki yeni telefonunu resmen tanıttı.

V60e modeli, ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Cihazın arkasında ise ise pil şeklinde adaya yerleştirilmiş 2’li kamera kurulumu var. Mor ve altın renklerde sunulacak cihaz, uygun fiyatına rağmen iddialı özelliklerle donatılmış.

vivo V60e neler sunuyor?

vivi1

vivo’nun yeni modelinde 6,77 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. AMOLED panel kullanılan bu ekran, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunarak akıcı ve yüksek kaliteli bir görüntü deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. 1600 nit maksimum parlaklık ise güneş ışığında ekranın görülebilir olmasını sağlıyor. Parmak izi sensörünün ekran içinde yer alıdğını belirtelim.

7,49 mm inceliğe ve 190 gram ağırlığa sahip vivo V60e modeli, MediaTek’in orta segment işlemcisi Dimensity 7360-Turbo’dan güç alıyor. Bu işlemci,** 8/12 GB RAM ve 256 GB depolamayla** eşleştirilmiş. Cihazın kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıktığını ve 3 Android güncellemesi sözüyle geldiğini belirtelim.

vivi2

Telefonun arkasında 200 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise deliğe yerleştirilmiş selfie kamerası var. Cİhazın en dikkat çeken kısımlarından biri ise bataryası. Öyle ki vivo V60e’de 6500 mAh’lik 90W hızlı şarj destekli bir batarya görüyoruz. Cihazın IP68/IP69 dayanıklılık ile geldiğini de ekleyelim.

vivo V60e teknik özellikleri
Ekran 6,77 inç, 120 Hz, FHD+, 1600 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7360 Turbo
Ram 8/12 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi FuntouchOS 15 (Android 15)

vivo V60e fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 128 GB 340 dolar
8 GB + 256 GB 360 dolar
12 GB + 256 GB 385 dolar
Ekim 2025: Bu Ay Tanıtılacak Yeni Telefonlar Ekim 2025: Bu Ay Tanıtılacak Yeni Telefonlar
Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim