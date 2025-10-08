Fiyat Performans Canavarı Olacak Telefon vivo V60e Tanıtıldı

vivo, yeni orta segment telefonu V60e'yi tanıttı. Cihaz, fiyat performans konusunda iddialı bir telefon olarak gelecek.

Her segmentten çıkardığı telefonlarla en iddialı akıllı telefon markaları arasında yer almayı başaran ve ülkemizde de büyük ilgi gören vivo, V60 serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, dün gerçekleştirdiği lansman ile V60e ismi verilen orta segmentteki yeni telefonunu resmen tanıttı.

V60e modeli, ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Cihazın arkasında ise ise pil şeklinde adaya yerleştirilmiş 2’li kamera kurulumu var. Mor ve altın renklerde sunulacak cihaz, uygun fiyatına rağmen iddialı özelliklerle donatılmış.

vivo V60e neler sunuyor?

vivo’nun yeni modelinde 6,77 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. AMOLED panel kullanılan bu ekran, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunarak akıcı ve yüksek kaliteli bir görüntü deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. 1600 nit maksimum parlaklık ise güneş ışığında ekranın görülebilir olmasını sağlıyor. Parmak izi sensörünün ekran içinde yer alıdğını belirtelim.

7,49 mm inceliğe ve 190 gram ağırlığa sahip vivo V60e modeli, MediaTek’in orta segment işlemcisi Dimensity 7360-Turbo’dan güç alıyor. Bu işlemci,** 8/12 GB RAM ve 256 GB depolamayla** eşleştirilmiş. Cihazın kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıktığını ve 3 Android güncellemesi sözüyle geldiğini belirtelim.

Telefonun arkasında 200 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise deliğe yerleştirilmiş selfie kamerası var. Cİhazın en dikkat çeken kısımlarından biri ise bataryası. Öyle ki vivo V60e’de 6500 mAh’lik 90W hızlı şarj destekli bir batarya görüyoruz. Cihazın IP68/IP69 dayanıklılık ile geldiğini de ekleyelim.

vivo V60e teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 120 Hz, FHD+, 1600 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7360 Turbo Ram 8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 200 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi FuntouchOS 15 (Android 15)

vivo V60e fiyatı