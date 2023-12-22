Google'ın Android 14 için Pil Sağlığı özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, iPhone'lardaki Pil Sağlığı özelliğine fazlasıyla benzeyecek. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmiyor.

iOS ekosistemindeki en etkili özelliklerden bir tanesi, iPhone'ların batarya durumunu gösterebilen "Pil Sağlığı". Bu özellik, bataryanın ne durumda olduğunu, değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği hakkında fikir sahibi olunmasını sağlıyor. Gelen son haberler, bu özelliğin çok yakında Android ekosistemine de geleceğini gözler önüne seriyor.

Google'ın, Android 14 QPR2 Beta 2'de gizli bir "Pil Sağlığı" sayfası olduğu ortaya çıktı. Bu sayfa, aynı iPhone'lardaki gibi batarya durumunu gösteriyor ve kullanıcılara, neler yapabilecekleri konusunda ipuçları da sağlıyor. Google bu özelliği Android 14'ün yerleşik bir parçası hâline getirdiğinde Android telefon kullanıcıları da batarya sağlıklarıyla ilgili detaylı bilgi edinebilecekler.

Android 14'ün yeni özelliği böyle görünecek:

Aslına bakacak olursak Android ekosisteminde pil sağlığını gösteren üçüncü taraf uygulamalar ve özel kodlar var. Ancak bunlar kullanıcılar için çok da kolay bir deneyim sunmuyordu. Geliştirilen yeni özellik, kullanıcıların "Ayarlar" bölümüne girerek, batarya durumu ile ilgili detaylı bilgiler almasını sağlayacak.

Google, Android 14'ü duyurduğunda bu özellik hakkında herhangi bir şey söylemedi. Hâl böyle olunca Pil Sağlığı özelliğinin neler sunabileceğine ilişkin net bir bilgi sahibi değiliz. Ayrıca Pil Sağlığı özelliğinin kullanıcılara ne zaman ulaşacağı da şimdilik bilinmezliğini koruyor.