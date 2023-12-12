Siber saldırılar gittikçe daha sofistike hâle gelirken teknoloji devleri de yeni önlemler geliştirmeye çalışıyor. Android 14 QPR2 Beta 2, oltalama saldırılarına karşı Google'ın yeni bir önlem almayı amaçladığını gösteriyor.

Son yıllarda en sık kullanılan siber saldırı yöntemlerinden biri oltalama. Teknoloji ilerledikçe oltalama saldırıları için kullanılan yöntemler de değişikliklere uğradı. En teknolojiyle arası iyi olan kullanıcılar bile bu saldırılara karşı tamamen güvende değil. Bu durumun farkında olan Google, Android işletim sistemini QPR2 Beta 2 adlı versiyonunda yeni bir anti-oltalama özelliği test ediyor.

Android'in bir önceki betasında da "Aldatıcı uygulama arama" adıyla yer alan özellik, Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Daha fazla güvenlik ve gizlilik yolu izlenerek bulunabiliyordu. Bu özellik bir defa aktifleşitirildiğinde, uygulama aktivitelerini oltalama veya diğer aldatmaya yönelik davranışlar açısından inceleyecek. Google, incelemenin cihaz üzerinde gerçekleştirileceğini ve sadece riskli bir aktivite ile karşılaşılması durumunda, kullanıcıyı uyarmak ve doğrulama yapmak için Google Play Protect'e bilgi gönderileceğini söylüyor.

Google, hileli uygulamaları kontrol edecek

Özelliğin yakında güncellemelere ekleneceği, koda baktığımız zaman neredeyse kesin olsa da sistemin işleyişine dair detaylar henüz gizliliğini koruyor. Google henüz konuyla ilgili bir döküman paylaşmadı ya da duyuru yapmadı. Yine de koda yakından baktığımız zaman "ContentProtection" adlı bir sistem hizmeti görüyoruz, bu da "İçerikKoruma" anlamına geliyor ki uygulama davranışlarını incelemek muhtemelen bu hizmetin görevi olacak. Bu hizmetin genel olarak şifre alanı içeren, kullanıcı adı, e-posta, telefon numarası gibi hassas verileri talep eden uygulamaları incelemesi bekleniyor. Ayrıca bazı uygulamalar da bu hizmet üzerinden engellenecek.

Yeni sistemin ne kadar verimli olacağı şimdilik bilinmiyor olsa da Android'in güvenlik anlamında önemli bir adım attığını gösteriyor. Zararlı yazılımlarla engelleyici yazılımlar arasındaki çekişme de devam ediyor.