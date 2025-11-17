İddia: iPhone 18 ile Birlikte Android Telefonların Lansman Dönemleri Değişecek!

Apple'ın iPhone 18 ile birlikte lansman dönemlerini ikiye bölme kararıyla birlikte Android telefonların lansman dönemlerinde önemli değişiklikler görebiliriz.

Bir süredir sektörde dolaşan iddia gerçeğe dönüşecek gibi. Apple yıllardır süregelen Eylül–Ekim iPhone lansman düzenini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre şirket, 2026 itibarıyla iPhone tanıtımlarını iki sezona bölerek hem model sayısını artıracak hem de lansmanları yıl geneline yayacak. Sonbaharda iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir modeli iPhone Fold sahneye çıkarken, standart iPhone 18, muhtemel yeni iPhone Air ve iPhone 18e altı ay sonraya bırakılacak. Böylece Apple’ın yılda beş ila altı yeni model tanıtması bekleniyor.

Buraya kadar her şey tamam ve daha önceki sızıntılar da benzer tarihlere ve modellere atıfta bulunuyordu ancak bu yeni çizelge Android pazarını da ciddi oranda etkileyecek.

Android telefon üreticileri, Apple'ın lansmanlarına ayak uyduracak

Apple’ın iki aşamalı lansman takvimi, Android üreticilerinin yıllardır iPhone’a yakın tarihler seçme stratejisini değiştirecek. Uzmanlara göre üst segment Android telefonlar artık tatil sezonuna yaklaşan sonbahar dönemine yığılacak. Katlanabilir telefonların tanıtım tarihleri de büyük ihtimalle iPhone Fold ile yakın tarihlere yerleşecek.

Öte yandan giriş seviyesi, orta segment ve uygun fiyatlı amiral gemileri, Apple’ın standart modellerini takip ederek Şubat–Nisan aralığına kayacak. Şimdilik ilk söylentilere göre bu dönüşümün birkaç yıl içinde kademeli olarak oturması bekleniyor.