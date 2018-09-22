Android Telefonunuz İçin En İyi 5 Launcher Uygulaması

Android deneyiminizi yukarılara taşıyacak olan bu launcher'lar, hem telefonunuzun akıcılığını artıracak hem de sizi sıradan görünen tasarımlardan kurtaracak.

Android'de tüm işlerinizi yürüttüğünüz arayüzü, yani başlatıcıyı, bir diğer deyişle 'launcher'ı değiştirmek tabii ki mümkün. Her telefonun kendi launcher'ı bulunsa da, telefonunuzun launcher'ı size sıradan geliyorsa veya yeteri kadar akıcı değilse onu değiştirmek isteyebilirsiniz. Başlıkta "en iyileri" şeklinde iddialı bir söz öbeği kullansak da en iyi launcher size en güzel görünen launcher'dır. Yani bu durum, tamamen kişisel tercihlere bağlı olsa da; yine de sizler için en beğenilen Android launcher'larını derledik.

En Akıcı ve Kullanışlı Launcher'lar

Karışık arayüzlerden sıkılanlar için derlediğimiz bu launcher'lar, oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Kolay kullanım ve yüksek performans sunan launcher'ları sizin için derledik.

En Hafif Launcher: Evie Launcher

Oldukça hafif ve kullanışlı olan bu launcher, küçük boyutunun aksine, beraberinde bazı önemli özellikleri getiriyor. Pek çok launcher'da bulunan uygulama çekmecesini açmak için kaydırma özelliği ve telefonu uyku moduna sokmak için ekrana çift tıklama özelliği bunlardan sadece ikisi. Jest hareketlerinden ödün vermeden, en iyi akıcılığı vadeden uygulama sadece 8 MB boyuta sahip.

Bir Diğeri: Microsoft Launcher

Microsoft'un Android için ürettiği launcher'ın, Windows Phone arayüzüne benzer olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Microsoft Launcher, tam anlamıyla akıcı bir Android deneyimi sunmasının yanında, Evie'ye göre daha çok özellik barındırıyor. Kullanımı oldukça kolay olan Microsoft Launcher, kullanabileceğiniz en iyi Android deneyimlerinden birini sunuyor.

Özelleştirme Odaklı En İyi Launcher'lar

Ana ekranınız üzerinde söz sahibi olmak istiyorsanız, bu launcher'lar tam size göre. Rahatlıkla kişiselleştirebileceğiniz bu launcher'lar, sundukları temalarla cihazınıza farklı bir görünüm katmayı hedefliyor. Gelişmiş kullanıcı arayüzü kontrolleri ve çeşitli jestlerle Android deneyiminizde seviyeyi çıtaya çıkaracak olan 3 farklı launcher'ı sizin için derledik.

Özelleştirme Odaklı En İyi Launcher: Nova Launcher

Android için geliştirilmiş en eski launcher'lardan biri olan Nova'yı anlatmaya gerek yok. 6 yıllık süreçte kendini sürekli geliştiren Nova Launcher, Android piyasasının en çok kullanılan launcher'ı olmayı başardı. Birçok tema seçeneği ve üstün özellikleriyle Nova Launcher, neredeyse tüm Android kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Bir Diğer Seçenek: Action Launcher

Android için geliştirilen en popüler launcher'lardan biri olan Action Launcher, "Quickdrawer, Quicktheme, Quickpage, Quickbar" gibi bölümleriyle, ne kadar hızlı olduğunu ortaya koyuyor. Play Store'un en kişiselleştirilebilir launcher'ları arasında en üst sıralara yerleşen Action Launcher, Android'in en yeni versiyonlarıyla sunulan özellikleri beraberinde getiriyor. Adaptif ikonlar, bildirim önizlemeleri ve uygulama kısayolları bunlardan birkaçı. Nova Launcher kadar popüler olmasa da oldukça iyi özellikler barındıran Action Launcher'a da bir şans vermenizde fayda var.

Son Olarak: Smart Launcher 3

Smart Launcher 3, oldukça kullanışlı ve özelleştirme seçenekleri olarak çok çeşitli özellikler sunuyor. Çeşitli algoritmalar kullanan launcher, uygulamalarınızı beş farklı kategoriye ayırarak ilginç bir deneyim sunuyor. "Flower" adı verilen bu özellik belki hoşunuza gidebilir.

Sizin için derlediğimiz Android launcher'ları bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız launcher'lardan en çok hangisini beğendiniz?