Özellikle PC tarafında oldukça bilinen emülatörlerden bir tanesi olan Citra, Nintendo 3DS el konsolu için Android’e de geldi. Daha önce resmi olmayan Citra portları bulunsa da resmi port ile birlikte kayda değer bir performans artışı gerçekleşiyor.

Oyun dünyasının en popüler el konsollarından bir tanesi olan Nintendo 3DS’in Android işletim sistemi için çeşitli emülatörleri ortaya çıkmıştı. Ancak bunlar, çoğunlukla PC’de bir hayli popüler olan Citra’nın resmi olmayan kaynaklar tarafından Android’e port edilmesiyle gerçekleşmişti.

Resmi olmayan portu gerçekleştiren geliştiricilerin de yardımıyla birlikte Android işletim sistemi için resmi bir Citra uygulaması geliştirilmiş oldu. Üstelik bu uygulama Google Play Store’da ücretsiz bir şekilde oyunculara sunuluyor.

Nintendo 3DS emültörü Citra resmen Android’de

Tabii geliştirilen ve yayınlanan bu resmi port sürümünde, önceki portlarda bulunmayan birçok özellik bulunuyor ki bu özellikler, Nintendo 3DS emülasyon deneyimini bir hayli artırıyor. Bunlar arasında amiibo desteği, hareket kontrolleri, mikrofon ve kamera desteği, kontrolcü desteği gibi birçok özellik bulunuyor.

Citra 3DS emülatörünü geliştiren ekip, tüm geliştirme sürecini anlattıkları bir yazıyı internet sitelerinden takipçileriyle paylaştılar. Yazıda, resmi olmayan önceki iki portun, bu uygulamanın geliştirilmesini nasıl etkilediğine de değiniliyor. İlk port, bir hayli sorunlu olsa da ikinci port olan ve devam eden MMJ portu ise nispeten daha çok daha iyiydi. Ancak ortalama kullanıcıların resmi Citra Emulator uygulamasını kullanması çok daha muhtemel.

XDA Developers’tan Adam Conway, işlemci olarak Snapdragon 865 kullanılan OnePlus 8 Pro’da resmi Citra uygulamasını Mario Kart 7 ve Animal Crossing: New Leaf gibi oyunlarla test ettiğini ve sonuçların oldukça etkileyici olduğunu söyledi. Conway, ayrıca OPPO Find X2 Pro’da Fire Emblem: Fate’i denediklerini ve oyunun 60 FPS’de çalıştığını söyledi.

Citra’yı geliştiren ekip, Snapdragon 835 ya da daha iyi bir işlemci tavsiye ediyor ki performansın, cihazdaki GPU sürücülerine de bir hayli bağlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Genel olarak Snapdragon işlemciye sahip cihazlar, Samsung Exynos ve HiSilicon Kirin işlemcilere Citra’yı çok daha iyi çalıştırıyor. Ayrıca cihazınızın OpenGL ES 3.2 destekliyor olması ve minimum Android 8.0 olması gerekiyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Citra Emulator, Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. Aşağıdaki bağlantı üzerinden siz de Citra’yı telefonunuza indirebilirsiniz. Uygulamanın içerisinde Premium özelliklerin kullanılabildiği uygulama içi satın alma bulunuyor. 36,99 TL’ye bu özellikleri açabilirsiniz. Ayrıca ekibin, ücretsiz olarak sundukları bu uygulama için kullanıcılardan destek bekledikleri bir Patreon sayfası da bulunuyor.

Citra'yı buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz: