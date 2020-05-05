Super Mario 64'ün 4K Destekli PC Versiyonu Oluşturuldu

Super Mario 64 klasiğinin DirectX 12 destekli 4K versiyonu PC oyuncuları için oluşturuldu. Üstelik hayran yapımı yeni versiyon, PC'de emülatörle oynama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Mod yapımcıları yıllardır bir Nintendo 64 klasiği olan Super Mario 64'ü emülatör yardımıyla PC'ye taşıyor ve sürekli değiştiriyorlardı. Şimdi ise Super Mario 64'ün DirectX 12 ve native 4K destekli PC versiyonu ortaya çıktı.

Unreal adlı bir YouTube kanalı, PC'ye taşınan geliştirilmiş versiyonun 12 dakikalık bir oynanış videosunu yayınladı. Oyun, hafızalarımızdaki Super Mario 64'e benziyor ancak Nintendo 64 versiyonuyla tamamen aynı değil. Oyunun bu versiyonu emülatör gerektirmiyor ve analog çubuklarla kamerayı hareket ettirebilmenizi sağlayan kontrol cihazı desteği sunuyor.

Super Mario 64 artık emülatöre gerek olmadan PC'de oynanabiliyor

Nintendo klasiğine dayanan diğer hayran yapımı oyunlarının aksine, Super Mario 64'ün bu versiyonu daha önce duyurulmadı. Aslında bu doğru bir strateji çünkü Nintendo, oyunu fark ettikten sonra linkleri tespit ederek yayından kaldırabiliyor. Ani bir çıkış, hayranlara oyunu indirmesi için zaman kazandırıyor. Bu nedenle oyunun linkleri forumlarda açık bir şekilde paylaşılmıyor.

Nintendo, Super Mario 64 (1997), Super Mario Sunshine (2002) ve Super Mario Galaxy (2007) dahil olmak üzere Super Mario klasiklerinin çoğunu bu yıl Switch için yeniden yayınlamayı planlıyor. Konsol devi ayrıca Wii U oyunu Super Mario 3D World'ün (2013) yeni seviyeler getirecek Deluxe versiyonunu da piyasaya sürecek.

Planlar böyleyken, Nintendo, karşısında yasa dışı bir rakip istemiyor. Yeni PC versiyonunun geçen yıl sızdırılan Super Mario 64 kaynak kodunun bir sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Super Mario 64'ün PC versiyonu: