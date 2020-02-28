Android-x86 projesi, Android işletim sistemini masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanabilmek için tasarlandı. Android-x86 9.0'ın kararlı sürümünü yayınlandı ve proje bu kez Android Pie'ı bilgisayarlara taşıyor.

Google'ın Android işletim sistemi; akıllı telefonlar, tabletler ve TV'ler için tasarlanmış olabilir. Ancak Android-x86 projesindeki geliştiriciler, yıllardır Google'ın mobil işletim sisteminin açık kaynak sürümü üzerinde çalışarak, Android'i adeta bir masaüstü işletim sistemine dönüştürüyor.

Geliştiriciler son olarak Android-x86 9.0'ın kararlı sürümünü yayınladı. Bu yazılım, Android 9 Pie'ı Intel veya AMD işlemcili bir masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablette çalıştırmanıza olanak sağlamak için tasarlandı. Android'in bu PC tabanlı yapısı, uygulamalar, API'lar ve kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere Android 9 özelliklerini güncel bir şekilde bilgisayarlara taşıyor.

Android-x86 9.0 özellikleri:

32 bit ve 64 bit x86 işlemciler için destek

Intel, AMD ve NVIDIA grafik kartlarında OpenGL ES 3.x desteğinin yanı sıra deneysel Vulkan grafik desteğiyle donanım hızlandırmalı grafikler

İsteğe bağlı bir Görev Çubuğu başlatıcısı (stok Android tarzı bir başlatıcı da kullanabilirsiniz)

Android-x86 9.0, WiFi, Bluetooth, Ethernet, kamera, ses ve çoklu dokunmatik özelliklerini destekliyor. İşletim sistemini herhangi bir GNU/Linux dağıtımı gibi kurabilir veya yüklemeden önyükleme yapmanıza olanak tanıyan bir LiveCD olarak çalıştırabilirsiniz.

Android-x86, genelde Google'ın Android yayın planlarının bir veya iki yıl gerisinden geliyor. Google bu yıl Android 11'i mobil kullanıcılara sunacak. Yine de Android 10'u bilgisayarda çalıştırmak istiyorsanız, Bliss OS 12 gibi seçenekler de var. Bliss OS da aynı şekilde x86 işlemcili PC'ler için Android tabanlı bir işletim sistemi olarak sunuluyor.

Android Pie deneyimini masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza taşımak istiyorsanız, Android-x86 9.0'ın indirme sayfasına buradan erişebilirsiniz.