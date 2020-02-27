Android, Hayatları Kolaylaştıracak Yeni Özellikler Yayınladı

Android yeni kullanıcıları için yeni özelliklerin açıklandığı bir blog oluşturdu. Bu yeni özellikler sayesinde işitme engelli insanların hayata geçmişe göre daha rahat adapte olması sağlanacak.

Bazen ihtiyacımız olan özellikler sadece hayatımızı kullanışlı hale getirenler değil, aynı zamanda telefonlarımızın da daha hızlı ve daha iyi çalışmasını sağlayan özelliklerdir. Google, yeni tanıttığı akıllı özellikleri öğrenebileceğiniz bir blog kurdu. Bu iletişim araçları sayesinde zaman kazanarak üreticiliğinizi artırabilir, vakitten kazanabilir ve başka işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

En yeni özelliklerden biri olan 'Aramak için Tıkla', bilgisayarınızdan telefonunuzdaki çağrıları kontrol etmenizi sağlıyor. Chrome'da gördüğünüz bir numarayı aramak için önce numaranın üstüne tıklayıp kendi telefonunuzu seçiyorsunuz. Daha sonra telefonunuza gelen bildirimi onaylıyorsunuz ve çağrı başlamış oluyor. Fakat tabii ki bu özellikten yararlanmanız için hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda aynı Google hesabının açık olması gerekiyor.

'Akıllı Yanıt' özelliği, Android 10 olan cihazlarda bulunuyor. Bu özelliği basitçe anlatmak gerekirse telefonunuz size gelen mesajın içeriğine göre size bir eylem öneriyor. Mesela, eğer bir toplantınız için adres mesajı alırsanız bu özellik size bu adresi Google Haritalar'da açmayı öneriyor. Ya da Hangouts gibi bir mesajlaşma uygulamasında bir belge linki alırsanız, hemen Google Docs'ta açabilecek ve üzerinde oynama yapabileceksiniz.

'Canlı Altyazı' ve 'Canlı Tercüme' ise sunumlarda, konuşmalarda ve buluşmalarda sizlere yardımcı olabilecek 2 yeni özellik. 'Canlı Altyazı' ile gerçek hayattaki seslerinizi yazıya dökebilirsiniz. Ayrıca metne dönüştürdüğünüz sesleri 3 güne kadar saklayabiliyorsunuz. Erişebilirlik paketinin bir parçası olan bu özellikle işitme engelli insanlar da konuşmaları takip edebiliyor. Bunların yanı sıra ana dili konuşulmayan insanların iş toplantılarının yazılı kopyasını alarak onlara yardımcı olabilir.

Son olarak, 'Canlı Tercüme' özelliği ile telefonunuzda açtığınız medyalara eş zamanlı ve otomatik olarak altyazı ekleniyor. İşitme engelli insanların da sunumları ve internette yapılan seminerleri takip etmesini sağlayan bu özellik ayrıca kulaklığınız olmadığı için dinleyemediğiniz sesleri okuma imkanını da sağlıyor. Şu anda Pixel 3, Pixel 3a ve Pixel 4 gibi şu anda hali hazırda Android 10 ile çalışan cihazlarda bu özellik kullanılabiliyor.