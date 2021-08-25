Ankara'daki Ücretsiz SMA Testlerinin Sonuçları Açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz şubat ayında yeni evlenecek çiftelere ücretsiz SMA testi yapılacağını açıkladı. Gelecekte doğacak çocuğun yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen SMA hastalığının gözüküp gözükmeyeceğini önceden belirlenmesini sağlayan bu testin sonuçları da açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylarda şehirde evlenme kararı olan bireylerin içini rahatlatacak bir gelişme paylaşmıştı. Erken tedavi gerektiren SMA hastalığının önüne geçmek isteyen belediye, Başkent Üniversitesiyle nikah için belediyeye başvuran çiftlere SMA testi yapılmasını kapsayan bir protokol imzalamıştı.

Söz konusu protokolle birlikte ilaç tedavisi uygulanmadığında çok ciddi noktalara varabilen SMA hastalığının önüne geçilmesi ve hasta birey doğumunun önlenmesi hedefleniyordu. Bu noktada evlenen kişiler, çocuklarının SMA hastası olmaması için tüp bebeğe yönlendirilmişti. Şimdiyse bu testlerin "keşke her ilde olsa" dedirten sonuçları paylaşıldı.

“Bunu hangi yatırıma değişebilirsiniz?”

Yavaş, söz konusu protokolle ilgili yaptığı açıklamalarda bugüne kadar 1325 kişinin SMA testi yaptırdığını ve bu kişilerden 26 tanesinin riskli görüldüğünü söyledi. Oldukça ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilen bir hastalık olan SMA’yı önceden tespit etmeyi amaçlayan bu protokol hakkında Yavaş “Bunu hangi yatırıma değişebilirsiniz?” dedi.

Söz konusu testlerde DNA taraması kullanılıyor. Çiftlerden öncelikle erkeklere yapılan testler sonucunda bir sorun görüldüğünde, çiftlere bu konudaki genetik danışmanlık ve genetik muayene hizmetleri de ücretsiz sağlanıyor.

Son olarak nikahlarını yapmak için ilçe belediyelerini tercih eden çiftler de düşünülmüş. Bu çiftler ise gerekli belgeleri Ankara Büyükşehir Belediyesine götürerek aynı hizmetten yine ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.

Nedir bu SMA?

Oldukça nadir görülen, genetik bir kas hastalığı olan SMA (Spinal Musküler Atrofi), istemli kas hareketlerini etkiliyor. Bu kasları kontrol eden sinir hücrelerinin yoğun olarak bulunduğu omurilikte bozulmaya yol açan SMA yüzünden beyin, kas hareketlerini kontrol eden mesajlar gönderemiyor. Bunun sonucunda ise oturup kalkmak veya yutkunmak gibi basit eylemler bile bu kişiler için gittikçe zorlaşıyor. SMA konusunda daha detaylı bilgi için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.