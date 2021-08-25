İddia: Bilim Kurulu, Aşının Zorunlu Olmasını Önerdi

BirGün tarafından aktarılan bilgilere göre Bilim Kurulu, son bir ayı aşkın bir süredir bazı meslek gruplarında aşının zorunlu olmasını savundu. Bugünkü duruma göre bu öneri kabul edilmedi ve yerine zorunlu PCR testi uygulaması getirildi.

Ülkemizde aşı çalışmaları her ne kadar büyük bir ivmeyle ilerliyor olsa da vaka sayıları halen 18 binlerin üzerinde seyretmeye, ölüm sayıları da artmaya devam ediyor. Öyle ki son günlerde her gün 200’ün üzerinde vatandaş hayatını kaybediyor. Virüsü önlemek için en büyük araç olan aşılamanın önündeyse büyük bir engel bulunuyor: Herkesin aşı olmaması.

Okulların da açılacağı tarih giderek yaklaşırken uzmanlar, aşılamanın bir an önce hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. BirGün tarafından edilen bilgilere göreyse bu konuda bir öneri, Bilim Kurulu üyeleri tarafından sunuldu. Aktarılan bilgiye göre Kurul’un büyük çoğunluğu, son 4-5 toplantıda da, yani bir ayı aşkın süredir sağlık çalışanları, eğitim emekçileri, toplu taşıma şoförleri gibi birçok meslek grubu için COVID-19 aşısının zorunlu olmasını önerdi.

Bilim Kurulu’nun zorunlu aşı tavsiyesi yerine zorunlu test uygulaması getirildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada aşı yaptırmayan öğretmenlere, üniversite öğrencileri ve personele haftada 2 kere zorunlu PCR testi yaptırılacağını duyurmuştu.

Aşılamada son durum:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bilgilere göre 18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3’ü, en az 1 doz aşısını yaptırdı. Koca, Türkiye’de Bursa ve Trabzon gibi illerde ilk doz aşı oranının %75’i aştığını, COVID-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada olduğumuzu belirtti. Türkiye’de 1., 2. ve 3. doz olmak üzere toplamda 90 milyon doz aşı yapıldı.