Anker SOLIX, ev tipi enerji yedekleme çözümlerinden oluşan yeni S-Serisi’nin ilk ürünü S2000’i Türkiye pazarına getiriyor. 2.000Wh kapasiteye sahip S2000, 24 saate kadar ev yedekleme süresi ve 10.000 çevrimlik batarya ömrü sunuyor.

Elektrik kesintilerinde temel ev cihazlarının çalışmaya devam etmesini hedefleyen taşınabilir enerji çözümlerine bir yenisi ekleniyor. Anker SOLIX, yeni S-Serisi'nin ilk ürünü S2000'i, Sanal İletişim güvencesiyle Türkiye pazarına sunuyor.

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2.000Wh kapasiteye sahip Anker SOLIX S2000, özellikle kapasiteden ziyade gerçek kullanım süresine odaklanan tasarımıyla öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği OptiSave™ Teknolojisi, çıkışı anlık ihtiyaca göre ayarlayarak boşa harcanan enerjiyi azaltıyor. AC çıkışı açıkken yalnızca 10W boşta güç tüketen S2000, 2kWh sınıfındaki ürünlere kıyasla yüzde 10 daha yüksek enerji verimliliği sunuyor. Bu sayede depolanan enerjinin günlük kullanımda daha büyük bölümü kullanılabiliyor.

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24 saate kadar ev yedekleme

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Anker SOLIX'in açıklamasına göre S2000, elektrik kesintilerinde TV, Wi-Fi modem ve hoparlör gibi temel ev cihazlarına 24 saate kadar yedek güç sağlayabiliyor. Böylece aile, kesinti boyunca bütün gün enerjiye erişebiliyor. Şirket, S2000'in 2kWh sınıfındaki diğer güç istasyonlarına kıyasla yüzde 20 daha uzun gerçek kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım, taşınabilir güç istasyonlarında yalnızca batarya kapasitesinin değil, cihazın çalışma sırasında harcadığı enerjinin ve dönüşüm verimliliğinin de toplam kullanım süresinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

10.000 çevrimlik LiFePO4 batarya

S2000, şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerinden türetilen 314Ah LiFePO4 batarya hücreleri kullanıyor. Anker SOLIX'e göre batarya, kapasitesinin %60'ını koruyarak 10.000 çevrime kadar destek veriyor; günde 1–2 çevrimlik tipik kullanımda ürünün servis ömrü 15 yıla kadar çıkıyor. Cihazda ayrıca elektrik kesintilerinde bağlı cihazların çalışmaya devam etmesini sağlayan, 10 ms'nin altında geçiş süresine sahip UPS işlevi bulunuyor. Yalnızca 30 dB ses seviyesiyle çalışan S2000, ev ofisler için de sessiz bir çözüm sunuyor. S2000'in 1.500W sürekli AC çıkışı ve 3.000W tepe güç kapasitesi, temel ev cihazlarının yüzde 99'unun çalıştırılmasına olanak tanıyor.

2.000Wh kapasite kompakt gövdede

S2000'in dikkat çeken özelliklerinden biri de kapasite-gövde oranı. 2.000Wh kapasite, 20,8 × 28,2 × 32,3 cm ölçülerindeki ve yalnızca 16,2 kg ağırlığındaki dikey gövdede sunuluyor. Anker SOLIX, ürünün 2kWh sınıfındaki sektör ortalamasına kıyasla yüzde 30 daha küçük ve yüzde 25 daha hafif olduğunu belirtiyor. Dikey tasarım, cihazın özellikle buzdolabı gibi büyük ev aletlerinin yanında veya mutfak duvarına yakın konumlandırılmasına imkan tanıyor. Ön ve arka panelde konumlandırılan 7 çıkış, günlük kullanılan cihazların önden, sürekli açık kalan cihazların ise arkadan bağlanmasına imkan tanıyarak kablo karmaşasını azaltıyor.

Güneş enerjisiyle yeniden şarj edilebiliyor

Anker SOLIX S2000, 400W'a kadar solar giriş desteğine sahip. Uygun güneş koşullarında tek bir güneş paneliyle yeniden şarj edilebilen ürün, uzun süreli elektrik kesintilerinde şebekeden bağımsız enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. S2000; şebeke prizi, güneş paneli, AC ve solar birlikte, jeneratör, alternatör şarj cihazı ve araç çakmaklığı olmak üzere 6 farklı yöntemle şarj edilebiliyor. Anker uygulaması üzerinden UltraFast modu etkinleştirildiğinde AC şarj gücü 1.150W'tan 1.500W'a çıkıyor.

Cüneyt Karap: “Gerçek kullanım süresi önemli bir kriter”

Sanal İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Karap, Anker SOLIX S2000'in Türkiye lansmanına ilişkin değerlendirmesinde: “Enerji depolama ürünlerinde kapasite kadar, bu kapasitenin gerçek kullanımda ne kadar süreyle kullanılabildiği de önemli. S2000'in düşük boşta tüketimi, uzun çevrim ömrü ve 24 saate kadar ev yedekleme süresi gibi özellikleri, ürünü özellikle evlerde temel cihazların kesintiler sırasında çalışmaya devam etmesi açısından farklı bir noktaya taşıyor.” Karap sözlerine şöyle devam etti: “Anker SOLIX'in S-Serisi ile Türkiye pazarına girişini, ev tipi enerji yedekleme çözümlerinin daha fazla kullanıcı tarafından erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. S2000'i Türkiye'de Sanal İletişim güvencesiyle tüketicilerle buluşturacağız.”

Türkiye'ye Sanal İletişim güvencesiyle geliyor

Anker SOLIX S2000, Türkiye'de Sanal İletişim güvencesiyle satışa sunulacak. Yeni S-Serisi, Anker SOLIX'in evlerde elektrik kesintileri sırasında temel cihazların çalışmaya devam etmesine yönelik geliştirdiği enerji yedekleme çözümlerinin başlangıç ürün ailesini oluşturuyor.

Anker SOLIX S2000 — Öne Çıkan Teknik Özellikler