Mutfakta geçirilen keyifli zaman, lezzetli yemekler ve kalabalık sofralar... Hepsi kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? Tabii bir de işin görünmeyen kısmı var: Bulaşık!

Doğru bulaşık makinesiyle bu derdi de ortadan kaldırmak aslında oldukça kolay. Sadece yapılması gereken şey evin ihtiyacına yönelik iyi bir bulaşık makinesi satın almak.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Siz de bulaşık derdinden muzdaripseniz sizin için hazırladığımız en iyi bulaşık makinesi rehberini inceleyerek seçiminizi yapabilirsiniz. Hazırsanız, başlayalım!

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Bulaşık Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Öncelikle eviniz için bir bulaşık makinesi seçerken pazarda yüzlerce farklı modelin olduğunu bilmemiz gerek. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey ev ve mutfak alışkanlıklarınıza uyan bir cihaz tercih etmektir.

Kaç Kişilik Bulaşık Makinesi Almalısınız? Kapasite Tablosu

Bulaşık makinelerinde gördüğümüz "kişi kapasitesi", en basit tabirle tek seferde yıkanabilen standart yemek takımı setini ifade ediyor. Ailenizin büyüklüğüne ve mutfak alışkanlıklarınıza göre doğru kapasiteyi seçmek enerji verimliliğine de katkı sağlayacaktır. Aşağıdaki tablodan kaç kişilik bulaşık makinesi tercih etmeniz gerektiğini inceleyebilirsiniz.

Hane büyüklüğü Önerilen Kapasite Uygun Model Tipi Tek yaşayanlar / Öğrenciler / 2 Kişilik 6 - 10 Kişilik Tezgah Üstü veya Slim (Dar) Model 3 - 4 Kişilik Standart Aileler 12 - 13 Kişilik Standart Solo veya Ankastre Model Kalabalık evler 14 - 15 Kişilik Geniş İç Hacimli Üst Segment Model

Solo, Ankastre ve Tezgah Üstü Modeller Arasındaki Fark Nedir?

Bulaşık makinesi deyip geçmemek lazım, kendisinin tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi birçok modeli bulunuyor. Solo, ankastre veya tezgah üstü... Peki farkları ne?

Solo Modeller: Mutfakta herhangi bir dolap boşluğuna ihtiyaç duymadan, tezgah altına veya uygun bir alana bağımsız olarak yerleştirilebilen taşınabilir cihazlardır.

Mutfakta herhangi bir dolap boşluğuna ihtiyaç duymadan, tezgah altına veya uygun bir alana bağımsız olarak yerleştirilebilen taşınabilir cihazlardır. Ankastre Modeller: Mutfak dolaplarının içerisine tamamen saklanan, dışarıdan bakıldığında dolap kapağıyla bütünleşen estetik ve şık tasarımlardır.

Mutfak dolaplarının içerisine tamamen saklanan, dışarıdan bakıldığında dolap kapağıyla bütünleşen estetik ve şık tasarımlardır. Tezgah Üstü Modeller: Kompakt yapılarıyla özellikle küçük mutfaklarda, ofislerde veya ankastre yeri olmayan dar alanlarda hayat kurtaran mini makinelerdir.

Kurutma Sistemleri Karşılaştırması: Yoğuşmalı ve Zeolit

Klasik ve yaygın olan yöntem yoğuşmalı sistemlerdir. Yıkama sonrasındaki sıcak su buharı makinenin soğuk iç duvarlarında yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür ve böylece tahliye edilir. Zeolit teknolojisi ise üst segment premium makinelerde bulunur. Doğal bir mineral olan zeolit, nemi emerek ısıya dönüştürür; böylece plastik kaplar dahil bulaşıklar kusursuz ve ekstra enerji harcanmadan kurur.

En İyi Bulaşık Makinesi Modelleri: Kullanım İhtiyacına Göre - 2026

Her evin kapasitesi ve ihtiyacı farklı olduğundan tek bir modeli en iyi olarak önermek doğru olmayacaktır. Bu yüzden seçenekleri değerlendirirken kullanım amacına göre elemek en iyi seçimdir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kalabalık Haneler İçin En İyi 14-15 Kişilik Bulaşık Makineleri

Kalabalık ailelerin bulaşık ihtiyacı da gün içinde çok fazla olabiliyor. Bunun için en iyi marka ve modellerden biri olan Bosch SMS4IMW62T, geniş kapasiteli bir solo bulaşık makinesi arayanların inceleyebileceği modellerin başında geliyor. 14 kişilik kapasite, E enerji sınıfı, 50 dB ses seviyesi ve Eko programında çevrim başına 9,5 litre su tüketimi bulunan modelde enerji tüketimi 0,951 kWh, süresi ise 4 saat 10 dakika olarak biliniyor.

Eğer daha üst segment bir alternatif arıyorsanız Bosch SMS8YDI82T de listeye eklenebilir. Model bilgilerine baktığımızda Zeolit bazlı kurutma, otomatik kapı açma, Home Connect ve ek bir üçüncü sepet gibi özellikler görüntüleniyor.

Küçük Mutfaklar İçin En İyi Slim ve Tezgah Üstü Makineler

Ufak mutfaklarda yer sıkıntısı da seçimleri doğrudan etkileyen en önemli unsurlar arasında. Dolayısıyla mutfakta yer kazanmak için slim, yani dar gövdeli bulaşık makinelerine yönelmek akıllıca bir tercih olacaktır. Bu modeller standart genişlikteki makinelerden daha az yer kaplayabilir. Ancak bu modellerin kendileri gibi iç hacimlerinin de sınırlı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Tezgah üstü modeller de daha kompakt bir çözüm sunabilir. Fakat her küçük makine doğrudan tezgaha yerleştirilmeye uygun değildir.

Bebekli Evler İçin En İyi Hijyen Programlı Modeller

Bebekli evlerde biberon, mama kabı ve sık kullanılan mutfak eşyalarının temizliği ebeveynler için çok önemli. Bu noktada hijyen odaklı programlar ve yüksek sıcaklık seçenekleri değerlendirilmelidir. Bosch SMS4IMW62T bu noktada iyi bir seçim olabilir çünkü özellikleri arasında Ekstra Hijyen seçeneği bulunuyor. Bu fonksiyonun normal programla birlikte etkinleştirildiğinde durulama sıcaklığını belirli bir süre yükselttiği biliniyor.

Yoğun Kullanım İçin En İyi Hızlı Program Sunan Makineler

Eğer evin içinde çok sık bulaşık birikiyorsa hızlı program sunan makineler tercih etmek hayat kurtarıcı olabilir. Ancak hızlı programın her zaman en kirli bulaşıkları bile kısa sürede tamamen temizlemediğini bilmekte fayda var. Bazı programlar hafif kirli bulaşıklar veya hızlı durulama için daha uygun olabilir. Bosch SMS4IMW62T'nin programları arasında Hızlı 45 °C ve Hızlı 65 °C seçenekleri bulunuyor. Ayrıca VarioSpeed işlevi de özellikleri arasında listeleniyor. Hangi programın ne kadar sürede tamamlandığını ve tüketim değerlerini öğrenmek için ürünün kullanım kılavuzuna bakmak gerekebilir.

En İyi Bulaşık Makinesi Markaları: Teknik Özellik Karşılaştırması - 2026

Marka karşılaştırmasında en sağlıklı yol, aynı türden ve benzer kapasitedeki modellerin teknik bilgilerini yan yana koymak olacaktır. Bir modelin daha sessiz olması, diğerinin daha az su tüketmesi veya farklı bir kurutma sistemi sunması mümkün. Bu nedenle yalnızca marka adına göre karar vermek yerine ürün etiketine bakmalısınız.

Model Kapasite Program sayısı Öne çıkan özellik Bosch SMS4IMW62T 14 kişilik 6 Home Connect, yarım yük, VarioSpeed Bosch SMS8YDI82T - 8 Zeolith, NaturalDry, Home Connect, AquaStop Beko B 710 b 14 kişilik Birden fazla program HomeWhiz, otomatik kapı açma, Hızlı 49' Arçelik A 710 b 14 kişilik Birden fazla program HomeWhiz, otomatik kapı açma Profilo BM6320MA - 6 Jet, HijyenEkstra, EkstraKuru

En Sessiz Bulaşık Makineleri: dB Değerine Göre Karşılaştırma

Bulaşık makinelerinde ses seviyesi desibel birimiyle ölçülüyor ve cihazın çalışırken çıkardığı gürültü miktarını gösteriyor. Örneğin Bosch SMS4IMW62T modeli resmi verilerine göre 50 dB ses seviyesine sahipken üst segment Zeolit kurutmalı Bosch SMS8YDI82T gibi modeller ekstra yalıtımları sayesinde çok daha düşük ses değerlerinde çalışıyor. Özellikle açık mutfaklı salonlarda veya gece saatlerinde çalıştırma alışkanlığı olan kullanıcılar için düşük dB değerine sahip makineler ideal bir seçim olacaktır.

Program Başına Su ve Elektrik Tüketimi Karşılaştırması

Makinelerin su ve enerji sarfiyatı seçilen yıkama programına ve cihazın verimlilik sınıfına göre değişiklik gösteriyor. Standart Eko programı verilerine bakıldığında Bosch SMS4IMW62T çevrim başına 9,5 litre su ve 0,951 kWh elektrik tüketiyor. Güncel Beko, Arçelik ve Profilo modellerinde de benzer şekilde Eko modda ortalama 9,5 ile 11.5 litre arası su tüketimi görülüyor. Hızlı veya yoğun hijyen programlarında ise su sıcaklığı yükseldiği ve süre kısaldığı için elektrik ile su tüketim değerleri artış gösterebilir.

Sepet Düzeni ve Kaşık Sepeti Esnekliği Karşılaştırması

Bulaşık makinelerinde sepet esnekliği, büyük tencere ve tavaların rahat yerleştirilmesinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Profilo BM6320MA ve Bosch'un üst segment modellerinde katlanabilir tel sistemleri, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet yapısı ve 3. çatal-bıçak çekmecesi yer alıyor. Beko B 710 b ve Arçelik A 710 b modellerinde de esnek sepet modülleri bulunurken geleneksel kaşık sepeti yerine en üst seviyeye eklenen 3. çekmece alt sepette tabak ve tencereler için ekstra kullanım alanı yaratıyor.

Bulaşık Makinesi Markaları: Kullanıcı Yorumları

Kullanıcılar Kurutma Performansını Nasıl Değerlendiriyor?

Kullanıcı yorumları incelendiğinde en çok tartışılan konulardan biri plastik saklama kaplarının yıkandıktan sonra ıslak kalması. Standart yoğuşmalı kurutma sistemine sahip modellerde plastik yüzeyler tam kurumazken Bosch SMS8YDI82T modellerinde yer alan Zeolit kurutma teknolojisi ile Beko ve Arçelik'in otomatik kapı açma (NaturalDry / Auto Door) sistemine sahip cihazları kullanıcılar tarafından kurutma başarısı yönünden yüksek puan alıyor.

Yorumlara Göre Hangi Modellerde Program Süresi Uzun Geliyor?

Eko programların enerji ve su tasarrufu sağlamak adına süreyi uzun tutması kullanıcılar tarafından çok sık dile getiriliyor. Örneğin Bosch SMS4IMW62T modelinin Eko programı 4 saat 10 dakika sürüyor. Kullanıcılar acil durumlarda Beko'nun Hızlı 49' programını veya Profilo'nun Jet/VarioSpeed gibi program süresini kısaltan ek opsiyonlarını pratik bulduklarını belirtiyor.

Uzun Süre Kullananlar Hangi Markaları Öneriyor?

Servis ağı genişliği, yedek parça erişimi ve uzun ömürlü motor teknolojileri göz önüne alındığında uzun süreli kullanıcılardan en çok tavsiye alan markalar Bosch, Profilo, Arçelik ve Beko olarak öne çıkıyor. Özellikle paslanmaz çelik taban yapısı ve AquaStop su baskını emniyeti sunan modeller kullanıcılar tarafından daha güvenilir bulunuyor.

Bulaşık Makinesi Fiyat-Performans Rehberi - 2026

18.000 TL Altında En İyi Bulaşık Makinesi Modelleri

Bu bütçe grubunda temel yıkama programlarına sahip, standart beyaz gövdeli ve bütçe dostu solo cihazlar bulunuyor. Profilo BM6320MA gibi temel fonksiyonları, EkstraKuru ve HijyenEkstra modlarını barındıran modeller, uygun fiyatlı bulaşık makinesi tavsiyeleri arayanlar için öne çıkıyor.

18.000-35.000 TL Arasında En İyi Bulaşık Makineleri

Burası, fiyat-performans dengesinin en yoğun olduğu segmenttir. Bosch SMS4IMW62T, Beko B 710 b ve Arçelik A 710 b gibi akıllı ev entegrasyonu (Home Connect / HomeWhiz), otomatik kapı açma ve gelişmiş sepet esnekliği sunan 14 kişilik makineler bu aralıkta değerlendirilebilir.

35.000 TL Üzeri Premium Bulaşık Makinesi Seçenekleri

En üst seviye kurutma performansını, ultra sessizlik ve en düşük enerji sarfiyatını hedefleyen bütçeler içindir. Zeolit kurutma teknolojisi, entegre Home Connect altyapısı ve otomatik deterjan dozajlama gibi premium özelliklere sahip Bosch SMS8YDI82T gibi modeller bu kategoride yer alıyor.

SSS: Bulaşık Makinesi Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Bulaşık Makinesi Markası Hangisi? 2026 Editör Teknik Analizi

Her ev için tek bir markayı en iyi olarak tanıtmak mümkün değildir. Dayanıklılık, gelişmiş yalıtım ve Zeolit kurutma teknolojisinde Bosch ile Profilo öne çıkarken geniş servis ağı, bütçe dostu seçenekler ve otomatik kapı açma fonksiyonunda Arçelik ile Beko en mantıklı bulaşık makinesi tavsiyesi alternatifleri arasında.

Bulaşık Makinesi Bir Yıkamada Ne Kadar Su Harcar?

Yeni nesil bulaşık makineleri Eko yıkama programlarında çevrim başına ortalama 9,5 ile 11 litre arasında su tüketir. Bu miktar, elde yıkamadaki ortalama 40-50 litrelik su sarfiyatına kıyasla ciddi bir tasarruf sağlar.

Bulaşık Makinesi Bakımı Nasıl Yapılır?

Makinenin tabanındaki filtre ve süzgeç düzenekleri belirli aralıklarla elde temizlenmeli, ayda bir kez özel makine temizleyici solüsyonlar kullanılarak yüksek sıcaklıkta boş çalıştırma yapılmalı, tuz ile parlatıcı hazneleri de aksatılmadan doldurulmalıdır.