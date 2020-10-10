iPhone Kullanıcılarının %49'u 5G'ye Sahip Olduğunu Düşünüyor

Global Wireless Solutions tarafından yapılan bir ankete göre iPhone kullanıcılarının neredeyse yarısı, telefonlarında 5G desteği olduğunu söylüyor. Halbuki Apple, henüz 5G desteğine sahip bir modelini tanıtmadı.

Günümüzde açıklanan son verilere göre dünya çapında 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Her gün milyonlarca model satıldığı akıllı telefonlar, kullanıcılarının gündelik işlerini halledebilecekleri, zaman geçirebilecekleri ve internet âleminde kaybolabilecekleri bir cihaz haline dönüştüler.

Fakat geçtiğimiz günlerde Global Wireless Solutions tarafından yapılan bir anket, akıllı telefon kullanıcıları hakkında ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Apple'ın iPhone kullanıcılarıyla yapılan ankette kullanıcılara şu anda kullandıkları telefonda 5G bağlantı desteğinin olup olmadığı soruldu.

Kullanıcıların %49'u 5G desteğine sahip olduğunu düşünüyor:

Apple, son tanıttığı iPhone 11 akıllı telefon serisinde ve önceki serilerinde herhangi bir modelde 5G bağlantı desteğine yer vermemişti. Dolayısıyla insanların birçoğunun bu soruya hayır cevabı vermesi bekleniyordu. Ancak herhangi bir operatörün müşterisi olan iPhone kullanıcılarının neredeyse yarısı bu cevabı vermedi.

Anket sonuçlarına göre iPhone kullanıcılarının %49'u akıllı telefonlarında 5G desteğinin olduğunu belirtti. Öte yandan kullanıcıların %29'u; akıllı telefonlarını bu yıl içinde alan kullanıcıların %24'üyse akıllı telefonların 5G'ye sahip olup olmadığı konusunda emin olmadıklarını belirtti.

Anket cevaplarından akıllı telefonlarında 5G desteği olduğunu düşünen kişilerin en çok hangi yaş aralığında bulunduğu da ortaya çıktı. Sonuçlara göre 18-24 yaş aralığındaki kullanıcıların %41'i, 25-34 aralığındakilerin %58'i, 35-44 aralığındakilerin %62'si, 45-54 aralığındakilerin %35'i, 55-64 aralığındakilerin %19'u ve 65-74 aralığındakilerin %18'i 5G desteği olduğuna inanıyordu.

Yapılan anketin sonuçlarının genel anlamda yalnızca Apple kullanıcıları için geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Zira daha önce yapılan araştırmalarda da birçok akıllı telefon üreticisinin kullanıcısı benzer oranda aynı cevabı vermişti. Bu da akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun telefonun özelliklerini umursamadığını ortaya koyuyor.