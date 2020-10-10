OnePlus 8T’nin Resmi Render Görselleri Yayınlandı

OnePlus’ın 14 Ekim’de piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu OnePlus 8T’nin resmi basın görselleri JD.com’da paylaşıldı. Bir perakende sitesinde ise telefonun fiyatları hakkında bilgi sahibi olduk.

Ürettiği akıllı telefonlarla kullanıcıların memnuniyetini kazanmayı başaran Çinli üretici OnePlus, 14 Ekim’de yeni OnePlus 8T akıllı telefonunu piyasaya sürecek. 17 saniyelik resmi bir videoyla kısa süre önce tanıtılan OnePlus 8T, şimdi de JD.com’da cihazın tüm detaylarını göreceğimiz resmi render görselleriyle karşımıza çıktı.

Yayınlanan bu görseller OnePlus 8T’nin nasıl görüneceğini bizlere doğrularken, cihazın özellikleri hakkında da yeni bilgileri bizlerle buluşturdu. OnePlus, 8T’de bir önceki modeli OnePlus 8’in aksine eğimli değil düz bir OLED ekranla karşımıza gelecek. 120 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekrana ek olarak telefonda 65 W hızlı şarj desteği, dört arka kamera ve hafif ince bir gövde dikkat çekiyor.

OnePlus 8T ile ilgili açıklama yapan OnePlus’ın kurucu ortağı ve CEO’su Pete Lau, telefonun 188 gram ağırlığında ve 8,4 mm kalınlığında olacağını açıklayan bir fotoğraf yayınladı.

OnePlus 8T’nin fiyatı

OnePlus 8T’nin resmi fiyatı henüz açıklanmadı, ancak bir perakendecide ortaya çıkan bilgilere göre telefonun 550 Euro ile 750 Euro arasında bir fiyata sahip olacağı bildirildi. Elbette telefonun net fiyatını öğrenmek için 14 Ekim Çarşamba gününe kadar beklememiz gerekiyor.

Peki sizler OnePlus 8T’nin tasarımını nasıl buldunuz? Sizce OnePlus, yine “amiral gemisi katili” diyebileceğimiz bir telefon çıkarmış mıdır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.