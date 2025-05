Anneler Günü’ne özel, günlük hayatı kolaylaştıran ve farklı ihtiyaçlara uygun robot süpürge, kahve makinesi, akıllı saat gibi teknolojik ürünlerden oluşan pratik bir hediye listesi hazırladık.

Anneler her an yanımızda olan, sevgisiyle içimizi ısıtan, bazen bir bakışıyla moral veren, bazen bir sözüyle içimizi rahatlatan gizli kahramanlarımız. Günün her saati bir şeylerle ilgilenirken aslında bizi düşündüklerini bildiğimiz o güçlü kadınlara yılda bir gün yetmez ama Anneler Günü, onlara olan sevgimizi göstermek için güzel bir fırsat. Tabii ki, bu kadar kıymetli biri için hediye seçmek de kolay değil.

Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Annelerin hayatını kolaylaştıracak, günlük yaşamlarına konfor katacak ya da sadece onları mutlu edecek teknolojik ürünleri bir araya getirdik. Eğer hâlâ "Annem için ne alsam?" diye düşünüyorsanız, sizin için hazırladığımız bu teknolojik hediye önerileri listesi tam aradığınız şey olabilir. İşte özenle derlediğimiz Anneler Günü'ne özel 10 teknolojik hediye önerisi.

5500 Pa emiş gücüyle çalışan bu robot süpürge, DuoRoller™ çift fırça sistemi sayesinde hem halılarda hem de sert zeminlerde güçlü bir temizlik sağlıyor. Aynı anda süpürüp silme özelliğiyle ev işlerine harcanan zamanı ciddi anlamda azaltıyor. PreciSense® LiDAR teknolojisiyle evi haritalayıp her köşeye ulaşabiliyor, mobilyalara takılmadan işini bitiriyor. 770 ml’lik büyük toz haznesi de sürekli boşaltma derdini ortadan kaldırıyor.

Üstelik Alexa, Google Home ve Siri desteğiyle sesli komutlara da yanıt veriyor. Uyarlanabilir rota algoritmaları sayesinde karışık ev düzenlerinde bile kolayca yolunu buluyor. Özellikle sürekli evi toparlamak zorunda kalan anneler için büyük bir yardımcı olabilir.

12.4 inç geniş ekranıyla öne çıkan bu tablet, S Pen desteği sayesinde not almak isteyenler için pratik bir seçenek. 10.090 mAh kapasiteli pili uzun süreli kullanım sunarken, lavanta rengiyle sade ama modern bir görünüm taşıyor. Günlük işler için tablet kullanan anneler için oldukça işlevsel bir tercih olabilir.

Grundig HS 8331 Botanica Pro 2in1 saç şekillendirici, hem düzleştirici hem de dalga yapma özelliğiyle tek cihazda iki farklı stil imkânı sunuyor. Keratin yağıyla zenginleştirilmiş seramik plakalar, saçlara şekil verirken yıpranmayı en aza indirmeyi amaçlıyor. 150°C ile 210°C arasında ayarlanabilen dört farklı ısı seviyesi sayesinde farklı saç tiplerine kolayca uyum sağlıyor.

30 saniyede ısınması zaman kazandırırken, kullanılmadığında 60 dakika içinde otomatik olarak kapanması da güvenli kullanım açısından önemli. Hafıza fonksiyonu son kullanılan ısıyı hatırlıyor; iyon teknolojisiyle saçların elektriklenmesini azaltıp daha düzgün bir görünüm sunuyor. Saçını evde hızlıca şekillendirmek isteyen anneler için oldukça pratik bir seçenek olabilir.

Cam silmek çoğu zaman en çok ertelenen işlerden biri. Bu yapay zekâ destekli cam silme robotu ise pencereyi kendi başına tarayıp temizleyebiliyor. Farklı kalınlıktaki camlarla uyumlu olması ve mikrofiber bezlerle çalışması sayesinde kurumuş lekelerde bile etkili. Üstelik temizlik bittiğinde kendiliğinden duruyor, yani başında beklemeye gerek kalmıyor.

Düşmeye karşı geliştirilen kontrol sistemi ve 4 metrelik güvenlik halatı da özellikle dış camlarda kullanımı daha güvenli hâle getiriyor. Uzaktan kumandayla yönetilebiliyor ve masa, tezgâh gibi düz yüzeyleri de temizleyebiliyor. Cam temizliğiyle vakit harcamak istemeyen anneler için işleri kolaylaştırabilecek pratik bir cihaz.

Ev havasını sürekli taze tutmak isteyenler için geliştirilen bu hava temizleyici ortamın hava kalitesini takip ederek kendini otomatik olarak ayarlıyor. 130 m²’ye kadar alanlarda etkili ve havadaki alerjenlerin %99,97’sini süzebiliyor. Polen, toz ya da evcil hayvan tüylerine karşı hassasiyeti olan anneler için nefes almayı biraz daha rahatlatan bir ortam vadediyor.

Temizleme sırasında ortamda ferah bir koku bırakıyor, kötü kokuları da azaltıyor. Filtreyi 5 yıla kadar değiştirmeye gerek olmaması ise ekstra bir avantaj. Özellikle evde çok zaman geçiren anneler için hava kalitesini düşünmek isteyenlerin değerlendirebileceği pratik bir seçenek.

Espresso’dan cappuccino’ya, flat white’tan americano’ya kadar 10 farklı kahve çeşidini tek tuşla hazırlayabilen GRUNDIG KVA 7230 Delisia Coffee, entegre süt haznesi sayesinde 10 farklı kahveyi tek tuşla hazırlayabiliyor.

Sütlü kahve seven anneler için ayrı ekipman aramaya gerek kalmadan hızlı ve pratik bir kullanım sunuyor. 2 litrelik su ve 0.6 litrelik süt haznesiyle, birkaç fincan kahveyi art arda hazırlamak da mümkün.

250 gramlık kahve çekirdeği haznesi ve 13 kademeli öğütme ayarı sayesinde kahvenin yoğunluğunu isteğe göre ayarlamak kolay. Bardak ısıtma fonksiyonu da kahvenin hızlıca soğumasını önleyerek içim keyfini uzatıyor. Evde kahve hazırlamayı seven anneler için kahve makinesi almak iyi bir tercih olabilir.

Philips Airfryer XXL HD9870/20, 7.3 litrelik kapasitesiyle kalabalık sofralar için pratik bir çözüm sunuyor. Smart Sensing teknolojisi sayesinde hangi yiyecek pişiriliyorsa otomatik olarak ayar yapabiliyor. Kızartmadan ızgaraya, fırın yemeklerinden tatlılara kadar pek çok farklı tarif bu cihazda az yağla hazırlanabiliyor. Özellikle sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih eden anneler için mutfakta işlerini kolaylaştırabilir.

1.4 kg’lık pişirme kapasitesiyle tek seferde aile boyu yemekler hazırlanabiliyor. Kek, muffin gibi hamur işlerini de ayarında pişirebildiği için sadece ana yemeklerde değil, tatlılarda da kullanılabiliyor. Yağsız pişirme özelliğiyle hem zamandan hem de temizlikten tasarruf sağladığı için mutfakta daha az vakit geçirmek isteyen anneler için işlevsel bir alternatif olabilir.

Üç USB çıkışı bulunan bu powerbank, aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilme imkânı sunuyor. 18W hızlı şarj desteği sayesinde telefonu kısa sürede kullanıma hazır hâle getirmek mümkün. Gün içinde dışarıda zaman geçiren ve telefonunun şarjını takip etmek zorunda kalan anneler için pratik bir çözüm olabilir.

Özellikle seyahat, uzun yürüyüşler ya da gün içinde şarj noktası bulmanın zor olduğu durumlarda kullanım kolaylığı sağlar. Çantada taşınabilir yapısıyla, annelerin bağlantıda kalmasını ve acil durumlarda şarjsız kalmamasını destekler.

Huawei FreeBuds 3, kulak yapısına uyum sağlayan tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık hissi yaratmadan kullanılabiliyor. Özellikle gün içinde müzik dinlemeyi veya telefonla konuşmayı sık yapan anneler için kulakta ağırlık yapmaması önemli bir avantaj olabilir.

Aktif gürültü engelleme özelliği, kalabalık ortamlarda daha net ses deneyimi sunarken; hareket hâlindeyken düşmemesiyle de yürüyüş ya da hafif egzersizlerde güvenle kullanılabilir. Günlük hayatında bluetooth kulaklık kullanan anneler için hem pratik hem de rahat bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Bu akıllı bileklik, gün boyunca kalp atış hızından uyku düzenine, stres seviyesinden kandaki oksijen oranına kadar birçok veriyi takip edebiliyor. Kadın sağlığı takibi, uyku koçluğu ve hareketsizlik uyarısı gibi özelliklerle de annelerin kendilerini gün içinde nasıl hissettiklerini daha yakından takip etmelerini sağlıyor.

Vücut enerjisi durumu ve nefes egzersizi gibi ek özellikleri sayesinde hem fiziksel hem de mental duruma dair fikir veriyor. Hafif yapısı ve sade tasarımıyla gün boyu bilekte taşımak da oldukça rahat. Sağlığına özen gösteren anneler için günlük rutini destekleyecek pratik bir seçenek olabilir.

