Amazon'da Anneler Günü fırsatları başladı! Telefonlardan küçük ev aletlerine en iyi hediye avantajlarını sizler için derledik!

Amazon'da Anneler Günü fırsatları başladı. Teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine birçok kategoride ürünü daha uygun fiyatlarla satın alabiliyorsunuz.

Biz de bu listemizde sizlere annelerinize alabileceğiniz en iyi teknolojik hediyeleri derledik. Eğer tüm fırsatlara göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak kampanya bölümüne gidebilirsiniz.

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Cosori Airfryer, yemek yapma sürecini bir hayli kolaylaştıran bir ürün. 5,5 L kapasiteye sahip ürün, 11 adet ön ayar seçeneğine de sahip. Ön ısıtma ve sıcak tutma gibi işlevlere sahip olan ürün, LED ekranı sayesinde birçok bilgiyi ve programı kullanıcıya aktarmaktadır. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bir hazneye sahip olması, ürünü temizlik konusunda da kullanışlı ve pratik bir hale getirmektedir.

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Günün yorgunluğunu kahveyle atmak için Arzum Okka'yı radarınıza ekleyebilirsiniz. Taşma önleme sistemi sayesinde, kahvenin taşmasına engel olur. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi sayesinde, herhangi bir süre tutmanıza gerek kalmaz. Tek seferde 4 fincan kahve çıkartabilen Arzum Okka, kalabalık aileler için de oldukça kullanışlıdır. Kolay ve pratik bir temizlik sürecine sahip olmasıyla da kullanıcı dostudur.

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Annelerimize alabileceğimiz en iyi hediyelerden birisi şık bir saat olabilir. Şıklığının yanı sıra akıllı özelliklere de sahip olan Samsung Galaxy Watch 6 Classic, çoğu ihtiyacınıza yönelik olarak üretilmiştir. Fitness özelliklerine sahip olan saat, spor aktivitelerinizi ve anlık ritim değerlerinizi de ekrana yansıtabilmektedir. Uyku takibi ve GPS gibi özelliklere de sahip olan saat, uzun ömürlü yapısıyla da dikkat çekiyor.

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Türk kahvesi yerine filtre kahve tercih edenleri de unutmadık tabii. Philips tarafından üretilen bu ürün, evinizde kolay bir şekilde filtre kahve oluşturmanıza imkan sağlamaktadır. Damla önleyici özelliğine sahip olan ürün 1000W güç seçeneğine sahiptir. Kolay temizlenebilir bir yapıda olmasıyla da kullanıcı dostudur.

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Hayatta herkesin bilgisayara ihtiyacı var. Özellikle her işin peşinden koşturan annelerimizin birçok ihtiyacına çözüm olabilmektedir. Gündelik işlerinizin çoğunu halledebileceğiniz bu bilgisayar, Ryzen 5 işlemciye sahip. 8 GB Ram ile gelen ürün, depolama alanında da 512 GB SSD'ye sahip. 15.6 inçlik ekranıyla da dikkat çeken ürün, uzun ömürlü bir yapıya sahip.

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Fresh bir lezzet arayanlar için de bir önerimiz var. Arzum Shake'n Take Smoothie Blender ile annelerinizin sevdiği meyvelerden bir smoothie hazırlayabilirsiniz. 570 ve 400 ml kapasiteli iki adet şişe ile gelen bu ürün, kolay ve pratik bir kullanım sunmaktadır. Paslanmaz çelik bıçaklara sahip olan blender, uzun ömürlü bir kullanım sunar. Kıolay bir temizlik sürecine sahip olmasıyla da kullanıcı dostudur.

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Korkmaz Mia Rosagold Waffle Makinesi ile anneler gününü tatlandırabilirsiniz. 850W güç seçeneğine sahip olan ürün, 3 kademeli bir ayara sahiptir. Granit bir görünüme sahip olan ürün PTFE kaplamaya sahiptir. Ayarlanabilir ısı düzeyi sunan ürün, kolay temizlenebilir olmasıyla da kullanıcı dostudur.

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Günümüz dizi ve film alışkanlıkları değişti. Artık dizi ve filmleri çoğunlukla dijital platformlardan izliyoruz. Tabii, bazı televizyonlarda bu fonksiyonlar bulunmayabiliyor. Bu sorunu çözmek için de imdadımıza Google TV yetişiyor. 32 GB hafızaya sahip olan Google TV, 4K görüntü kalitesine sahip. HDMI girişi olan her televizyonda çalışabilen Google TV, kolay ve pratik bir kuruluma sahiptir.

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Meyve suyunu evinde yapmak isteyenler için en iyi alternatiflerden birisi Philips Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı. Toplamda 1.5L kapasiteye sahip olan ürün, geniş aileler için de idealdir. QuickClean teknolojisine sahip olan meyve sıkacağı, kolay ve pratik bir temizlik sunar. 500W güç seçeneğine sahip olan ürün, en sert meyveleri bile rahatlıkla hazırlayabilir.

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Annenize hediye olarak yeni bir telefon almak isterseniz iPhone'un son model telefonu olan 16 Pro Max'e göz tatmak isteyebilirsiniz. Son teknoloji özellikler ile donatılan bu telefon, geniş hafızası ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile de dikkat çekiyor. 256 GB depolamaya sahip olan telefon, titanyum tasarımı ile estetik olarak da dikkat çekmektedir.

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Eğer iPhone yerine Android bir telefon istiyorsanız, onun için de iyi bir alternatifimiz var. Samsung'un S24 için çıkarttığı FE modeli, çoğu ihtiyacınızı karşılayabilecek donanımlara sahiptir. Yapay zekayı en verimli şekilde kullanan bu ürün, 8 GB Ram ve 128 GB depolama alanına sahip. 50 MP kamera ile gelen ürün, estetik olarak da kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

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Philips HD2581 Ekmek Kızartma Makinesi

Kahvaltıların vazgeçilmezi ekmekleri daha çıtır bir hale getirmek mümkün. Philips Ekmek Kızartma Makinesi sayesinde, ekmeklerinizi en iyi şekilde kızartabilir ve ısıtabilirsiniz. Buz çözme işlevine sahip olan ürün, otomatik kapanma teknolojisi sayesinde de daha güvenli bir kullanım sunmaktadır. Toplamda 2 ekmek yuvasına sahip olan ürün, 8 farklı kızartma ayarına sahiptir.

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Remington Keratin Therapy Pro Saç Düzleştirici

Saçlarınızı daha ışıltılı bir hale getirmenin en iyi yollarından biri saç düzleştiricilerdir. Bu saç düzleştiriciler arasında en dikkat çeken ürünlerden birisi de Remington Keratin Therapy Pro Saç Düzleştirici. Isı koruma sensörü ve keratin seramik kaplama sayesinde en güvenli ve en verimli şekilde kullanım sunar. Dijital ekranı sayesinde de istediğiniz ısı düzeyini seçip takip edebilirsiniz.

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