Adalet Bakanı Açıkladı: "Anonim Hesapları Gerçek Hesaba Dönüştürmek İçin 4 Ay Süreleri Olacak..."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üzerinde çalıştıkları Yargı Paketi kapsamında yakın gelecekte anonim hesapların gerçek hesaplara dönüştürülmesinin zorunlu olacağı ve bu konuda 4 ay süreleri olacağını söyledi.

Türkiye’de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlama tartışmalarıyla başlayan süreç, artık tüm kullanıcıları kapsayacak geniş çaplı bir düzenlemeye dönüşüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamalara göre sosyal medya kullanımında köklü değişiklikler kapıda.

NTV yayınında konuşan Adalet Bakan Akın Gürlek, sosyal medyanın “sınırsız bir özgürlük alanı” olmadığını vurgulayarak, bu alanda da kuralların olması gerektiğini söyledi. Özellikle sahte ve anonim hesaplara dikkat çeken Bakan, bir hesabı açan kişinin kimliğiyle sorumluluk taşıması gerektiğini ifade etti.

Anonim hesaplara 4 ay süre tanınacak

Hazırlıkları süren düzenlemeye göre anonim hesap kullananlara belirli bir geçiş süresi verilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre ortalama dört ay içinde gerçek kimliğe geçmeyen hesaplar kapatılabilecek.

Bakan, göreve geldiği ilk gün bu konuda talimat verdiğini ve düzenlemenin kısa süre içinde 12’nci Yargı Paketi’ne dahil edileceğini belirtti. Ayrıca bu çalışma için özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Yani bir anonim hesap kullanıyorsanız, bu karar yasalaştığında anonim hesabınızı gerçek hesaba dönüştürmeniz ve kimlik ile hesabınızı doğrulamanız gerekecek.