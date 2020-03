Suicide Squad filmi ile adını geniş kitlelere duyuran Oscar ödüllü aktör Jared Leto, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 12 gündür bir çölde meditasyonda olduğu için corona virüsü salgınından haberi olmadığını, olayı öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Hollywood’un en sevilen isimlerinden biri olan Jared Leto, 12 gün önce medeniyetten uzak bir çölde meditasyona girdiği için dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından habersiz kaldığını belirtti. Seyahatinden döndükten sonra takipçilerine bir durum güncellemesi paylaşan 48 yaşındaki aktör ve müzisyen, şu ifadeleri kullandı:

“Vay. 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başladım. Tamamen izole olduk. Telefon yok, iletişim yok vs. Tesisin dışında neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün çok farklı bir dünyaya doğru yola çıktık. Dünyanın her yerindeki insanlardan mesajlar alıyorum ve neler olup bittiğini yeni anlıyorum. Umarım sizin için her şey yolundadır. Herkese pozitif enerji yolluyorum. İçerde kalın, güvende kalın.”

Jared Leto'nun Instagram'dan yaptığı paylaşım

Öte yandan COVID-19 salgının ilk kez Çin’de ortaya çıkmasından bu yana neredeyse 3 ay geçti. Dolayısıyla Leto'nun çöl yolculuğundan önce dünyada yaşanan duruma az çok aşina olması muhtemel ancak önleyici tedbirler büyük ölçüde arttığı için son birkaç hafta içinde çok şey oldu. Virüs ABD'de yayıldı ve hükümet, salgınının yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için giderek daha sert önlemler aldı. Bugün itibarıyla ABD’de COVID-19 vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki sinema salonları kapatıldı ve Black Widow, Mulan, No Time to Die, A Quiet Place: Part II ve Fast and Furious 9 dahil pek çok yapımın vizyon tarihleri ertelendi. Ayrıca Leto’yu başrolde izleyeceğimiz Spider-Man spin-off’u Morbius da zamanında izleyicilerle bulaşamayabilir. Eğer vizyon tarihinde bir değişiklik olmazsa, Marvel-Sony filmi 31 Temmuz’da gösterime girecek. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, alternatif rock grubu 30 Seconds to Mars’ın solistliğini yapan Leto, 2013 yapımı Dallas Buyers Club filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.