Antarktika'da 90 Milyon Yıl Önceki Yağmur Ormanı

Bilim insanlarının ortak çalışması sonucu deniz tabanından alınan örneklerle, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı bulunduğuna dair kanıt elde edildi.

İngiltere ve Almanya’dan yaklaşık üç yıldır araştırma yapan uzmanlar, Antarktika’nın batısında Pine Adası ve Thwaites Buzulu yakınlarında kutup araştırma gemisinin sondaj makinesini kullanarak deniz tabanından örnekler aldı.

Bilgisayarlı tomografiyle yapılan inceleme sonucu bir katmanın olağandışı bir rengi olduğunu fark eden uzmanlar, buradaki tortuda polen, tohum, orman toprağı ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerini keşfetti.

Tahminimizden Daha Sıcak Bir İklim

Keşfedilen bu katmandaki ince taneli killi ve alüvyonlu tortu örneğinin 90milyon yaşında olduğu anlaşıldı. Çok iyi korunmuş olan örnekler sayesinde araştırmacılar, ayrıntılı hücresel yapıları çıkarmayı başardı.

Bu araştırmayı kaleme alan, İngiltere'deki Imperial College London'dan araştırmacı Tina van de Flierdt, "90 milyon yaşındaki bu ormanın saklı kalması istisnai bir durum ancak açığa çıkardığı dünya çok daha şaşırtıcı. Karanlık aylar boyunca bile bataklıklı ılıman yağmur ormanları, Güney Kutbuna yakın bir noktada yetişebilmiş. Bu beklediğimizden daha sıcak bir iklimi ortaya koyuyor" dedi.

Dinozorlar da Yaşıyor muydu?

Çalışmalara ortak olan Almanya Alfred Weneger Enstitüsü Helmholtz Polar ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nden Johan Klages ise " Böyle bir şey beklemiyorduk" yorumunu yaptı.

Klages, bu ormanda çeşitli hayvan türlerinin yaşamış olduğuna dair ellerinde bir kanıt olmadığını belirterek, dinozorlar da dahil olmak üzere çok sayıda hayvan türünün bulunabileceğini vurguladı ve "Eğer dinozorlar olmasaydı daha şaşırtıcı olurdu" diye de ekledi.

Karbondioksit Seviyesi Düşündüğümüzden Daha Fazla Olabilir

Bahsedilen dönemde atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin sanılandan daha fazla olabileceğini ortaya koyan çalışmanın sonuçları, Nature dergisinde yayınlandı.