Deniz bilimcileri, Antarktika çevresinde yaşayan birçok yeni türün varlığını keşfetti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise çileğe benzeyen 20 kollu bir omurgasız oldu.

San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Scripps Oşinografi Enstitüsü, Promachocrinus veya Antarktika tüy yıldızları olarak da adlandırılan belirli bir deniz hayvanı cinsinin soy ağacını çözmeye çalışırken, bir dizi yeni tür keşfetti.

2008-2017 yılları arasındaki belgeleri analiz eden bilim insanları, daha önceki keşiflerde bulunan örnekleri doğrulamayı başardı. Araştırmacılar, denizyıldızı ve deniz hıyarı gibi canlıların DNA'larını ve vücut şekillerini analiz ederek, bu cinslerin çok daha farklı üyelerini doğru bir şekilde kategorize edebildiklerini söylüyorlar.

Antarktika’da “çileğe benzeyen” 20 kollu bir tür keşfedildi

Bilim insanları, Promachocrinus (Antarktika tüy yıldızları) olarak adlandırılan 7 türü daha sınıflandırdılar. Bunların arasında en çok dikkat çekeni, "Antarktika çilek tüyü yıldızı" olarak isimlendirilen Promachocrinus fragarius.

Bu hayvan bilim insanları tarafından çileğe benzetildi. Öte yandan hayvanın gövdesinden uzanan 20 adet kolu bulunuyor. Doğal rengi mordan koyu kırmızıya kadar değişen bu tür, sualtında 215 feet ile 3,840 feet arasında bir yerde yaşıyor. (yaklaşık 65 m – 1170 m arası)

Bilim insanları, Antarktika sularındaki yaşamı anlamaya başlamak için çok daha kapsamlı araştırmalar gerekeceğini söylüyor.