Antarktika'da Karların Erimesiyle Yosunlar Ortaya Çıktı

Antarktika'da eriyen kar yüzeyinde yosun örtülerinin ortaya çıkması sonucu bilim insanları, bunun yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceği yönünde görüş bildiriyorlar.

Guardian gazetesinin aktardığı habere göre, araştırmanın sonuçlarını "Nature Communications" dergisinde yayımlayan İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ile Antarktika Araştırma Kurumu'ndan biyologlar, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan yosun örtülerinin yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceğini bildirdi.

Araştırmacılar, Antarktika'da 6 yıl boyunca yaptıkları uydu ve saha gözlemleri sonucu tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1679 yosun bölgesi tespit etti. Toplamda 1,9 kilometrekare alana, kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtüleri yayıldığı belirtildi.

Küresel ısınma sonucu erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların, yılda 479 ton karbon salınımı doğurabileceği kaydedildi. Araştırmacı Matt Davey, yosun örtülerinin halihazırda bazı mantar sporları ve bakterilere yuva sağladığına dikkati çekerek, "Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir." ifadelerini kullandı.

Kutup Bölgeleri Daha Hızlı Isınıyor

Bilim insanları, küresel ısınma etkilerinde kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Antarktika'da bulunan Seymour Adası'nda 14 Şubat'ta ölçülen 20,7 derece sıcaklık, kıtada bugüne dek ölçülen en yüksek değer olarak kaydedilmişti.