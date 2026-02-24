Tümü Webekno
Anthropic, Claude'un Siber Saldırıya Uğradığını Açıkladı: 16 Milyon İşlem Yapıldı!

Anthropic, Çinli yapay zekâ şirketlerinin Claude'a siber saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırılarda 24 bin sahte hesap ile 16 milyondan fazla işlem yapıldı. Neyse ki Anthropic, bu saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Gemini hakkında yaptığı siber saldırı açıklamasından bahsetmiştik. Google'ın açıklamasına göre siber korsanlar, Gemini'ın kopyalarını oluşturabilmek için 100 binin üzerinde prompt kullanmışlardı.

Şimdiyse buna benzer bir açıklama, Google'ın önemli rakiplerinden Anthropic tarafından yapıldı. Şirketin açıklamasına göre Çinli yapay zekâ şirketleri DeepSeek, Moonshot AI ve MiniMax, Claude'un yeteneklerini kopyalayabilmek için çok geniş çaplı bir kampanya yürüttü.

24 bin sahte hesapla 16 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi!

Başlıksız-1

Anthropic'in açıklamasına göre Çinli yapay zekâ şirketleri, gerçekleştirdikleri siber saldırıda 24 bin sahte hesap kullandılar. Bu hesaplarla 16 milyondan fazla Claude sorgusu oluşturan saldırganlar, Claude'un muhakeme yeteneklerini, ajansal akıl yürütme özelliğini ve kodlama becerisini kopyalamak istediler. Anthropic, geliştirdiği özel güvenlik önlemleri ile bu saldırılara karşı koymayı başardığını açıkladı.

Bu arada; buradaki siber saldırının aslında diğerleri gibi bir saldırı olmadığını belirtelim. Saldırganlar, gelişmiş prompt teknikleri ile Claude'un nasıl çalıştığını çözmek için çabaladılar. Eğer amaçlarına ulaşmış olsalardı Claude gibi çalışabilen ancak hiçbir güvenlik önemli olmayan "çakma" modeller üretebilirlerdi. Anthropic, bu tür bir durumun kötü amaçlı faaliyetleri kolaylaştırmak için silah olarak kullanılabileceğini söylüyor.

Yapay Zeka

