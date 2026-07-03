OpenAI'a Misilleme: Anthropic Kendi Yapay Zekâ Çipi İçin Samsung ile Görüşüyor!

OpenAI'ın Jalapeño hamlesinin ardından Anthropic de Samsung ile yapay zekâ çipi görüşmelerine başladı.

Claude'un arkasındaki şirket Anthropic, çip krizine ve NVIDIA bağımlılığına son vermek için devrimsel bir adım atmaya hazırlanıyor.

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Sızan son bilgilere göre şirket, kendi özel yapay zekâ çipini üretmek için Samsung’un kapısını çaldı.

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NVIDIA'ya da yeni rakip çıkıyor

Yapay zekâ çılgınlığı başladığından beri sektörün tartışmasız hakimi NVIDIA oldu. Hem çiplerin cep yakan maliyetleri hem de piyasadaki tedarik kıtlığı, Anthropic’i bu girişime itmişe benziyor.

Samsung ile masaya oturan şirket, kendi sunucularına özel, bağımsız bir donanım geliştirmek istiyor. Tabii görüşmeler daha yeni başladığından, Anthropic'in ne tür bir çip ürettirmek istediği ve ne denli güçlü olacağı şimdilik belirsiz.

Keza bu hamle sadece bir ihtiyaçtan ibaret değil, aynı zamanda sert bir misilleme. Geçtiğimiz günlerde şirketin en büyük rakiplerinden OpenAI, Broadcom ile ortaklaşa geliştirdiği ve "Jalapeño" adını verdiği süper verimli yeni çipini duyurmuştu. Şimdi Anthropic de bu konuda önemli bir adım atmış oldu.