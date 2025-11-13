Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Anthropic'ten "Project Fetch" Deneyi: Robotik Bilmeyen Ekip, Yapay Zekâ ile Robot Köpek Eğitti! [Video]

Anthropic, çığır açan yeni projesi "Project Fetch" ile yapay zekânın fiziksel dünyaya etkisini test etti. Claude modelini kullanan deneyde, robotik uzmanı olmayan kişilerin bir robot köpeği ne kadar hızlı eğitebildiği ölçüldü. Sonuçlar, yapay zekâ destekli ekibin görevleri iki kat hızlı tamamladığını gösterdi.

Anthropic'ten "Project Fetch" Deneyi: Robotik Bilmeyen Ekip, Yapay Zekâ ile Robot Köpek Eğitti! [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ dünyasının dev isimlerinden Anthropic, ilginç bir deneye imza attı. Şirketin "Project Fetch" adını verdiği bu yeni araştırma, yapay zekâ modellerinin sadece dijital dünyada kod yazmakla kalmayıp, fiziksel dünyaya ne kadar hızlı adapte olabileceğini ortaya koyuyor. Konu basit gibi görünse de sonuçları, sektörün geleceği için kritik sinyaller veriyor.

Projenin merkezinde şirketin güçlü Claude yapay zekâ modeli yer alıyor. Anthropic, robotik konusunda hiçbir uzmanlığı olmayan kendi çalışanlarını topladı ve onlara zorlu bir görev verdi: Bu dört ayaklı robot köpeğe, bir plaj topunu bulup getirmesini öğretin. Asıl deney ise burada başladı: Ekibin yarısı bu görevi yapay zekâ desteğiyle diğer yarısı ise desteksiz yapacaktı.

Peki sonra ne oldu?

Başlıksız-1

Anthropic'in araştırması, "Team Claude" (yapay zekâ destekli) ve "Team Claude-less" (desteksiz) olarak ikiye ayrıldı. Güvenilirliği sağlamak adına şirketin kendi araştırma verilerine göre Claude kullanan ekip, görevleri diğer ekibin yaklaşık yarı süresinde tamamlamayı başardı. Bu, yapay zekânın robotik gibi karmaşık bir alanda bile ne kadar büyük bir "yükseltme" sağladığının net bir kanıtı oldu.

Dahası, deneyin en zorlu aşaması olan "robotun topu tamamen otonom olarak bulup getirmesi" hedefine sadece Team Claude ekibi ulaşabildi. Diğer ekip bu aşamaya geçemedi. Araştırma, desteksiz ekibin süreç boyunca çok daha fazla kafa karışıklığı ve negatif duygu yaşadığını, Claude kullananların ise yapay zekâyla partner gibi çalıştığını belirtiyor.

Yine de her şey istenilen gibi olmadı

Başlıksız-1

Deney sırasında tam bir "Webtekno'luk" an da yaşandı. Team Claude, yapay zekânın yardımıyla hızlıca kod yazarken küçük bir hesaplama hatası yaptı. Robota "saniyede 1 metre hızla 5 saniye ilerle" komutu verdiler. Ancak hedefleri 5 metreden daha yakındaydı.

Robot köpek, aldığı komutla hızla hedefe doğru "saldırıya" geçti. Neyse ki proje organizatörleri son anda robotu yakalayıp kapatarak olası bir çarpışmayı engelledi. Bu olay, yapay zekâ destekli kodlamanın hızını gösterse de insan gözetiminin hâlâ ne kadar kritik olduğunu da esprili bir dille ortaya koydu.

Anthropic'e göre bu projenin anlamı ne?

Başlıksız-1

Anthropic, bu deneyin sadece bir plaj topu getirme meselesi olmadığını vurguluyor. Asıl amaç, Claude gibi gelişmiş modellerin, daha önce hiç karşılaşmadığı bilinmeyen robotlar ve sensörlerle ne kadar hızlı etkileşime girebileceğini görmekti.

"Project Fetch"in sonucu, yapay zekânın dijital dünyadaki yeteneklerini fiziksel dünyaya aktarmasının önünde büyük bir engel kalmadığını gösteriyor. Modeller geliştikçe, uzman olmayan kişilerin bile karmaşık robotik görevleri yapay zekâ yardımıyla hızla çözebileceği bir gelecek bizi bekliyor.

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı
Yeni Kanun Teklifi TBMM'de: Bunu Yazmadan Yapay Zekâ ile Üretilen Videoları Paylaşamayacaksınız Yeni Kanun Teklifi TBMM'de: Bunu Yazmadan Yapay Zekâ ile Üretilen Videoları Paylaşamayacaksınız

Anthropic'in Project Fetch videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Peki sizce yapay zekânın robotlarla birleşmesi korkutucu mu, yoksa heyecan verici mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim