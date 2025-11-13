Anthropic'ten "Project Fetch" Deneyi: Robotik Bilmeyen Ekip, Yapay Zekâ ile Robot Köpek Eğitti! [Video]

Anthropic, çığır açan yeni projesi "Project Fetch" ile yapay zekânın fiziksel dünyaya etkisini test etti. Claude modelini kullanan deneyde, robotik uzmanı olmayan kişilerin bir robot köpeği ne kadar hızlı eğitebildiği ölçüldü. Sonuçlar, yapay zekâ destekli ekibin görevleri iki kat hızlı tamamladığını gösterdi.

Yapay zekâ dünyasının dev isimlerinden Anthropic, ilginç bir deneye imza attı. Şirketin "Project Fetch" adını verdiği bu yeni araştırma, yapay zekâ modellerinin sadece dijital dünyada kod yazmakla kalmayıp, fiziksel dünyaya ne kadar hızlı adapte olabileceğini ortaya koyuyor. Konu basit gibi görünse de sonuçları, sektörün geleceği için kritik sinyaller veriyor.

Projenin merkezinde şirketin güçlü Claude yapay zekâ modeli yer alıyor. Anthropic, robotik konusunda hiçbir uzmanlığı olmayan kendi çalışanlarını topladı ve onlara zorlu bir görev verdi: Bu dört ayaklı robot köpeğe, bir plaj topunu bulup getirmesini öğretin. Asıl deney ise burada başladı: Ekibin yarısı bu görevi yapay zekâ desteğiyle diğer yarısı ise desteksiz yapacaktı.

Peki sonra ne oldu?

Anthropic'in araştırması, "Team Claude" (yapay zekâ destekli) ve "Team Claude-less" (desteksiz) olarak ikiye ayrıldı. Güvenilirliği sağlamak adına şirketin kendi araştırma verilerine göre Claude kullanan ekip, görevleri diğer ekibin yaklaşık yarı süresinde tamamlamayı başardı. Bu, yapay zekânın robotik gibi karmaşık bir alanda bile ne kadar büyük bir "yükseltme" sağladığının net bir kanıtı oldu.

Dahası, deneyin en zorlu aşaması olan "robotun topu tamamen otonom olarak bulup getirmesi" hedefine sadece Team Claude ekibi ulaşabildi. Diğer ekip bu aşamaya geçemedi. Araştırma, desteksiz ekibin süreç boyunca çok daha fazla kafa karışıklığı ve negatif duygu yaşadığını, Claude kullananların ise yapay zekâyla partner gibi çalıştığını belirtiyor.

Yine de her şey istenilen gibi olmadı

Deney sırasında tam bir "Webtekno'luk" an da yaşandı. Team Claude, yapay zekânın yardımıyla hızlıca kod yazarken küçük bir hesaplama hatası yaptı. Robota "saniyede 1 metre hızla 5 saniye ilerle" komutu verdiler. Ancak hedefleri 5 metreden daha yakındaydı.

Robot köpek, aldığı komutla hızla hedefe doğru "saldırıya" geçti. Neyse ki proje organizatörleri son anda robotu yakalayıp kapatarak olası bir çarpışmayı engelledi. Bu olay, yapay zekâ destekli kodlamanın hızını gösterse de insan gözetiminin hâlâ ne kadar kritik olduğunu da esprili bir dille ortaya koydu.

Anthropic'e göre bu projenin anlamı ne?

Anthropic, bu deneyin sadece bir plaj topu getirme meselesi olmadığını vurguluyor. Asıl amaç, Claude gibi gelişmiş modellerin, daha önce hiç karşılaşmadığı bilinmeyen robotlar ve sensörlerle ne kadar hızlı etkileşime girebileceğini görmekti.

"Project Fetch"in sonucu, yapay zekânın dijital dünyadaki yeteneklerini fiziksel dünyaya aktarmasının önünde büyük bir engel kalmadığını gösteriyor. Modeller geliştikçe, uzman olmayan kişilerin bile karmaşık robotik görevleri yapay zekâ yardımıyla hızla çözebileceği bir gelecek bizi bekliyor.

Anthropic'in Project Fetch videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Peki sizce yapay zekânın robotlarla birleşmesi korkutucu mu, yoksa heyecan verici mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!