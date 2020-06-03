Antik Parşömenlerin Kaynağını Bulmak İçin Yeni Yöntem

İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, Ölü Deniz Parşömenleri'nin analiz edilebilmesi için yeni bir yöntem geliştirdiler. Hayvan derisinden yapılan parşömenlerdeki DNA’ları inceleyen bilim insanları, parşömen parçalarının kaynaklarının belirlenebileceğini söylüyorlar.

İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi’nden araştırmacılar, antik parşömenlerin incelenmesi için yeni bir yöntem geliştirdiler. İsrailli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntem, parşömenlerin yapıldığı hayvan derilerinde bulunan DNA’lara dayanıyor.

Antik parşömenlerin incelenmesi için geliştirilen yeni yöntemin için çalışmada yer alan bilim insanlarından Tel Aviv Üniversitesi’nden Oded Rechavi, iki nedenle antik Ölü Deniz Parşömenleri'nin analizinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Oded Rechavi, çoğu bozulmamış olarak bulunan Ölü Deniz Parşömenleri'nin bulunduktan sonra zaman içerisinde parçalara ayrıldığını söyledi. Rechavi, daha sonra bir araya getirilen parçalar nedeniyle metnin yorumunun dramatik bir şekilde değişebileceğini söyledi.

Ölü Deniz Parşömenleri'nin analiz edilmesinin önündeki diğer engel ise parşömenler bulduğundan beri kara borsada yer alan kopyalar. Rechavi, kopya parşömenler nedeniyle orijinal parçaların kaynağının belirlenmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Ölü Deniz Parşömenleri'ni analiz etmek isteyen bilim insanları bu nedenle yeni bir yöntem geliştirdiler. Antik parşömenlerin büyük bir çoğunluğu hayvan derisinden yapılmıştı. Rechavi ve meslektaşları, buradan yola çıkarak analiz ettikleri parşömenlerin her bir parçasının genetik imzasını belirleyen bir DNA sıralaması yöntemi geliştirdi.

Yeremya Kitabı’nın bir kopyasının parçalarının farklı kaynaklardan geldiği belirlendi

Geliştirilen yeni yöntem antik parşömenler hakkında ilginç bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı. Araştırmacıların, çalışmaları sırasında analiz ettikleri bir parşömenin 26 ayrı parçasının farklı kaynaklardan geldiği belirlendi.

Çalışmaya katılan bilim insanlarından Noam Mizrahi, parşömenler üzerinde yaptıkları DNA çalışmasının uzun süredir tartışılan bazı sorulara cevap verdiğini söyledi. Mizrahi, örnek olarak birkaç parçadan meydana gelen Yeremya Kitabı’nı verdi. Parçaları aynı kaynaktan geldiği düşünülen Yeremya Kitabı’nın bir parçasının inek derisinden geri kalanının ise koyun derisinden yapıldığı belirlendi.

Judaean Çölü’nde inek bulunmadığı için bilim insanları, Yeremya’daki bir parçanın farklı bölgeden geldiğini düşünüyorlar. Bu durum kutsal bir metin sayılan Yeremya Kitabı'na ait kopyaların farklı versiyonlarının, aynı anda kaleme alındığını gösteriyor.

Noam Mizrahi, “Bu Yeremya parçalarında bulunan metnin analizi, sadece farklı parşömenlere ait olmadıklarını, aynı zamanda kitabın farklı versiyonlarını temsil ettiklerini göstermektedir. Metinsel olarak en ıraksak olan parşömenlerin farklı bir hayvan türünün derisinden yapılmış olması, o parşömenlerin farklı bir kaynaktan geldiğini gösteriyor” dedi.

Antik parşömenlerin incelenmesi için yen bir yöntem geliştiren bilim insanları, daha fazla parşömen parçası toplayarak farklı eserler hakkında bilgilerin yer alacağı bir parşömen genomik veritabanı oluşturmayı istiyorlar.